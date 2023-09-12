Во время слушания дела о его разводе с женой в пятницу обсуждались его финансовые вопросы по сериалу Paramount Network, который стал самой популярной драмой телевизионного эфира. Paramount уклонилась от переговоров. Представитель актера тоже не комментирует ситуацию.

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"Немного разочаровывает то, что это шоу номер один на телевидении, и я не участвую", – сказал Костнер, "Наверное, я пойду по этому поводу в суд".

Кевин Костнер подал в суд на шоу "Еллоустоун"

В "Эллоустоне" состоялся перерыв между первой и второй половиной пятого сезона, вышедшего в эфир в конце прошлого года. Причина этой задержки была неясной: источники производства обвиняли актера в плотном графике, другие источники утверждали, что шоураннер Тейлор Шеридан взял на себя слишком много проектов, а сам Шеридан указал на масштабные требования Paramount относительно большего количества контента для их потокового сервиса.

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Следует также учитывать, что Костнер заключил соглашение по реализации своего другого проекта – четырехсерийной киносаги под названием "Горизонт", съемки которой уже завершились, по крайней мере, первого фильма.

Он отметил, что для второй части пятого сезона "не было написано никаких сценариев" и на тот момент "они еще не закончили" первую часть сезона. Они решили сделать "платы или играй", но это не сработало, и он должен был получить по 12 миллионов долларов за каждую часть пятого сезона.

Костнер заявил, что хотел вернуться в шестой сезон вестерна, но "я больше не мог им помочь. Пытались договариваться, мне предлагали меньше денег, чем в предыдущие сезоны, были проблемы с креативом…".

Прежде чем окончательно уйти, актер сказал, что он предпринял последнюю попытку вернуться, и сказал своим представителям: "Пусть они заплатят мне любую сумму, мы придумали цифру, и они ушли". По его мнению, эта сумма составляет 12 миллионов долларов.

В статье о Шеридане на обложке The Hollywood Reporter шоураннер высказал свою точку зрения, заявив, что Костнер последние несколько сезонов просил работать все меньше дней во время съемок, чтобы сосредоточиться на своих фильмах, и это привело к недоразумению среди продюсеров.