Кевин Спейси получил первую роль после скандала о сексуальных домогательствах

Компания Netflix в 2017 году разорвала с Кевином Спейси контракт, по которому он был звездой сериала "Карточный домик". Более 30 мужчин выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах против обладателя двух Оскаров. Актер снова вернется на съемочную площадку, но уже не в Голливуде – подробнее на Кино 24.

Как сообщает Variety, Кевин Спейси появится в камео в фильме итальянского режиссера Луи Неро "Человек, который нарисовал Бога" (L'uomo Che Disegno Dio). Съемки будут проходить в Италии, а главную женскую роль в фильме сыграет жена режиссера – Ванесса Редгрейв.

Я очень счастлив, что Кевин согласился принять участие в моем фильме,

– сказал в программе ABC News режиссер.

Главную роль в фильме сыграет итальянский актер и продюсер Франко Неро. Для Кевина выделили небольшую роль полицейского-детектива. Сам актер свое участие в фильме еще не прокомментировал.

Что случилось с Кевином Спейси

В 2017 году Кевин Спейси получил ряд обвинений в сексуальных домогательствах, которые он якобы совершал с середины 1980-х годов до 2016 года. В результате таких заявлений карьера актера пошатнулась, особенно, когда 30 октября 2017 года актер Энтони Рэпп пожаловался на непристойное поведение Спейси.

Последний раз Спейси появился на большом экране в фильме "Клуб миллиардеров" (Billionaire Boys Club) в 2018 году. Фильм собрал рекордно малую сумму кассовых сборов –



Кадр из сериала "Карточный домик" / IMDb

Стоит вспомнить, что в 2018 году он снял ролик, в котором обратился к аудитории. Персонаж, которого играет Кевин Спейси, готовит рождественский ужин и обращает монолог к ​​своим поклонникам.

Я знаю, что ты хочешь. Одно время, нас пытались разделить. Но то, что между нами, это намного сильнее. После всего, мы многое пережили вместе. Я рассказал тебе свои самые сокровенные темные секреты... Я шокировал тебя своей честностью. Но больше всего я бросил тебе вызов и заставил задуматься,

– говорит актер.

Кевин Спейси в ролике Let me be Frank: смотрите видео онлайн

После скандала все эти годы Спейси ведет непубличный образ жизни. Актер не очень активен даже в социальных сетях: написал лишь несколько твитов-поздравлений с Рождеством.