Кевін Спейсі отримав першу роль після скандалу про сексуальні домагання

Компанія Netflix у 2017 році розірвала з Кевіном Спейсі контракт, за яким він був зіркою серіалу "Картковий будинок". Понад 30 чоловіків висунули звинувачення у сексуальних домаганнях проти володаря двох Оскарів. Актор знову повернеться на знімальний майданчик, але вже не в Голлівуді – детальніше на Кіно 24.

Як повідомляє Variety, Кевін Спейсі з'явиться в камео у стрічці італійського режисера Луї Неро "Чоловік, який намалював Бога" (L'uomo Che Disegno Dio). Фільмування відбуватиметься в Італії, а головну жіночу роль у фільмі зіграє дружина режисера – Ванесса Редгрейв.

Я дуже щасливий, що Кевін погодився взяти участь у моєму фільмі,

– сказав в програмі ABC News режисер.

Головну роль у фільмі зіграє італійський актор та продюсер Франко Неро. Для Кевіна виділили невелику роль полісмена-детектива. Сам актор свою участь у фільмі ще не прокоментував.

Що трапилось з Кевіном Спейсі

У 2017 році Кевін Спейсі отримав низку звинувачень у сексуальних домаганнях, які він нібито здійснював з середини 1980-х років до 2016 року. Внаслідок таких заяв кар'єра актора похитнулася, особливо, коли 30 жовтня 2017 року актор Ентоні Репп поскаржився на непристойну поведінку Спейсі.

Останній раз Спейсі з'явився на великому екрані у стрічці "Клуб молодих мільярдерів" (Billionaire Boys Club) у 2018 році. Фільм зібрав рекордно малу суму касових зборів –



Кадр із серіалу "Картковий будинок" / IMDb

Варто згадати, що в 2018 році він зняв ролик, в якому звернувся до авдиторії. Персонаж, якого грає Кевін Спейсі, готує різдвяну вечерю і звертає монолог до своїх шанувальників.

Я знаю, що ти хочеш. Певний час, нас намагались розділити. Але те, що між нами, це набагато сильніше. Після всього, ми багато чого пережили разом. Я розказав тобі свої найпотаємніші темні секрети… Я шокував тебе своєю чесністю. Але більше за все я кинув тобі виклик і змусив задуматись,

– говорить актор.

Кевін Спейсі у ролику Let me be Frank: дивіться відео онлайн

Після скандалу всі ці роки Спейсі веде непублічний спосіб життя. Актор не дуже активний навіть у соціальних мережах: написав лише кілька твітів-привітань з Різдвом.