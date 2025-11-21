Украинцы активно просматривают новое сериалити, которое возвращает их в прошлое: честные отзывы зрителей

Недавно в Украине состоялась премьера нового сериалити, которое вернуло многих украинцев в прошлое. Пожалуй, все помнят легендарную историю "Киев днем и ночью".

Новое сериалити получило название "Киев 24/7". Это история о реалиях нашего настоящего. По словам создателей, шоу покажет настоящие эмоции без всяких фильтров. В материале 24 Канала мы рассказываем больше об этой киноистории и отзывах украинцев.

Что пишут украинцы о сериалити "Киев 24/7"?

В сети активно обсуждают новое украинское сериалити под названием "Киев 24/7". Это новая история на реальных событиях, которая, по словам создателей, покажет настоящие эмоции своих героев. Сейчас реалити собирает совершенно разные отзывы украинских зрителей. Кто-то в восторге, ведь эта киноистория изрядно напоминает сериалити "Киев днем и ночью", которое возвращает в былые времена, когда вроде бы все было хорошо.

Однако есть и немало критики. Особенно это ощутимо из-за участия в шоу украинских блогеров. Некоторые зрители возмущены тем, что к проекту не привлекли профессиональных актеров с театральным образованием. Вот что пишут украинцы:

"Сериал о Киеве и без Богдана Буше. Это как?"

"Атмосфера такая кайфовая"

"Это как будто возвращение в прекрасные былые времена"

"Не тот вайбовый "Киев днем и ночью""

"Когда только увидела начало, мне показалось, что это 3 сезон "Ласточек". Какие времена были..."

"Почему картинка такая, как будто это снимали еще в 2010-м?"

"Очень жаль, что из легендарного "Киев днем и ночью" сделали что попало. В "Киев днем и ночью" вы взяли неизвестных или не очень известных личностей, а здесь понабирали блогеров, которые здесь ради пиара и это уже не интересно. Гораздо было интереснее, когда вы брали менее известных или не известных людей, так хоть можно было верить, что это было по-настоящему, а не этот цирк на проводе."

"Зачем снимать блогеров? Ну блогер – это блогер, а актер – это актер. Или иметь актерские способности и профессиональные навыки для съемок в фильмах уже не надо? Ну такое себе... Жаль действительно хороших молодых актеров, которым дорога закрыта, потому что они – не блогеры"

Что известно о сериалити "Киев 24/7"?