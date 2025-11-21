Українці активно переглядають нове серіаліті, яке повертає їх у минуле: чесні відгуки глядачів
- Серіаліті "Київ 24/7" отримує змішані відгуки: деякі глядачі захоплені, а інші критикують участь блогерів замість професійних акторів.
- Проєкт від Нового каналу поєднує реальні історії з вигаданими подіями, показуючи кохання, драму та інші емоції в сучасному Києві.
Нещодавно в Україні відбулася прем'єра нового серіаліті, яке повернуло багатьох українців у минуле. Мабуть, усі пам'ятають легендарну історію "Київ вдень та вночі".
Нове серіаліті отримало назву "Київ 24/7". Це історія про реалії нашого сьогодення. За словами творців, шоу покаже справжні емоції без жодних фільтрів. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо більше про цю кіноісторію та відгуки українців.
Що пишуть українці про серіаліті "Київ 24/7"?
У мережі активно обговорюють нове українське серіаліті під назвою "Київ 24/7". Це нова історія на реальних подіях, яка, за словами творців, покаже справжні емоції своїх героїв. Наразі реаліті збирає абсолютно різні відгуки українських глядачів. Хтось у захваті, адже ця кіноісторія неабияк нагадує серіаліті "Київ вдень та вночі", яке повертає у минулі часи, коли начебто все було добре.
Однак є і чимало критики. Особливо це відчутно через участь у шоу українських блогерів. Деякі глядачі обурені тим, що до проєкту не залучили професійних акторів із театральною освітою. Ось що пишуть українці:
- "Серіал про Київ і без Богдана Буше. Це як?"
- "Атмосфера така кайфова"
- "Це ніби повернення в чудові минулі часи"
- "Не той вайбовий "Київ вдень та вночі""
- "Коли тільки побачила початок, мені здалося, що це 3 сезон "Ластівок". Які часи були…"
- "Чому картинка така, наче це знімали ще у 2010-му?"
- "Дуже шкода, що з легендарного "Київ вдень та вночі" зробили що попало. У "Київ вдень та вночі" ви взяли невідомих або не дуже відомих особистостей, а тут понабирали блогерів, які тут заради піару і це вже не цікаво. Набагато було цікавіше, коли ви брали менш відомих або не відомих людей, так хоч можна було вірити, що то було по-справжньому, а не цей цирк на дроті."
- "Навіщо знімати блогерів? Ну блогер – це блогер, а актор – це актор. Чи мати акторські здібності та професійні навички для зйомок у фільмах вже не треба? Ну таке собі…Шкода дійсно гарних молодих акторів, яким дорога закрита, тому що вони – не блогери"
Що відомо про серіаліті "Київ 24/7"?
- "Київ 24/7" – це новий серіаліті-проєкт від Нового каналу.
- Його героями стали не професійні актори, а звичайні люди, зокрема блогери, яких ми неодноразово бачили у соцмережах.
- Сюжет поєднує реальні історії та вигадані події.
- Кінотворці прагнуть показати кохання, драму, дружбу, сварки, випробування, останні шанси та помилки – усе це в ритмі сучасного Києва.
- Якщо ви фанат таких сюжетів, зверніть увагу на цей проєкт і влаштуйте собі справжній вечір перегляду серіаліті зі смачним попкорном.