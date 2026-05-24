В результате обстрела повреждения получил павильон, где снимается сериал "К.О.Д". Об этом на своей странице в инстаграме сообщил один из актеров проекта Алексей Суровцев.

Россияне повредили павильон сериала "К.О.Д"

Алексей Суровцев прибыл к павильону сериала "К.О.Д", куда попал осколок российской атаки. Актер показал последствия обстрела. Здание значительно повреждено, в частности выбиты окна и двери, но, по его словам, команда срочно восстанавливает декорации, чтобы не останавливать съемки. К счастью, никто не пострадал.

Компания Space Production, которая занимается производством сериала, показала фото поврежденного павильона. Там отметили, что Киев пережил одну из самых страшных ночей за время полномасштабного вторжения.

Сейчас, пока мы пишем эти слова, у стен нашего павильона лежат обломки ракеты. Металлические фрагменты на земле – молчаливое и жуткое свидетельство того, что произошло ночью. Поврежден второй этаж и служебная часть. Место, где ежедневно собирается наша команда, где готовятся актеры, где рождается каждый кадр сериала,

– сообщили в Space Production.

В компании отметили, что самое главное то, что никто не пострадал и все остались живы. В Space Production поблагодарили войска противовоздушной обороны и спасательные службы.

"К.О.Д." снимается с первых месяцев полномасштабного вторжения. Мы научились работать под тревогами, без света, с генераторами и с мыслью о том, что эта работа важна для нас и для наших зрителей. С самого утра наша команда разбирает завалы, восстанавливает павильон. Съемки будут продолжаться,

– говорится в заметке.

Поврежденный павильон сериала "К.О.Д" / Фото из инстаграма Space Production

