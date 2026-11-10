Еще до "Острых козырьков" и "Оскара": как Киллиан Мерфи выглядел в детстве

Трудно представить Томаса Шелби без его фирменного мрачного взгляда, сигареты и кепки. Но когда-то Киллиан Мерфи был обычным мальчиком, который еще не подозревал, что однажды станет голливудской звездой и получит "Оскар".

Как сообщает 24 Канал, сын актера Аран опубликовал редкое детское фото 50-летнего Киллиана Мерфи, известного по сериалу "Острые козырьки" и фильму "Оппенгеймер". На архивном снимке будущий актер позирует на руках у своего отца Брендана. И хотя до образа сурового Томаса Шелби тогда было еще далеко, его характерный взгляд уже можно узнать.

Каким было детство Киллиана Мерфи

Будущий актер родился 25 мая 1976 года в ирландском городе Корк. Он вырос в пригороде Баллинтемпл в обычной семье, где образование было семейным делом.

Его мать преподавала французский язык, а отец работал в департаменте образования Ирландии. Дедушка, тети и дяди Киллиана также были педагогами. Сам Мерфи – старший из четырех детей.

В детстве будущий актер был далеко не таким сдержанным, как его знаменитый Томас Шелби. Он признавался, что любил шалить и нередко имел проблемы с дисциплиной в школе.

Учился Мерфи в католическом колледже Presentation Brothers College, где особое внимание уделяли учебе и спорту. Однако парня гораздо больше интересовала музыка.

Уже в 10 лет он начал писать песни, а впоследствии вместе с младшим братом Пайди создал группу The Sons of Mr. Greengenes. Музыканты даже получили предложение подписать контракт с лейблом Acid Jazz, но отказались.

Под давлением родителей Киллиан поступил на юридический факультет Университетского колледжа Корка. Правда, карьера адвоката его совсем не привлекала. В конце концов он бросил учебу и увлекся театром.

В 1996 году 20-летний Мерфи получил роль в спектакле "Дискосвиньи". Именно она стала началом его актерской карьеры.

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