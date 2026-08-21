По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку увлекательных фильмов, в которых снялась невероятная Ким Кэттролл. Выбирайте фильм из нашего списка и наслаждайтесь игрой этой звезды.
"Манекен" (1987)
Молодой и талантливый художник Джонатан никак не может найти постоянную работу. Однажды он увидел безупречный магазинный манекен, который впоследствии неожиданно ожил. Оказывается, в фигуре оказалась душа древней египтянки Эмми, которую боги перенесли сквозь время в будущее.
"Манекен": смотрите трейлер фильма онлайн
"Полицейская академия" (1984)
Городские власти открывают двери полицейской академии для всех желающих без каких-либо ограничений, поэтому в ряды курсантов попадают настоящие чудаки и проказники. Среди них оказывается состоятельная и привлекательная девушка Карен Томпсон, которая стремится попробовать в жизни что-то экстремальное и доказать свою самостоятельность. Вместе с харизматичным Магони она проходит забавные испытания и обретает настоящую любовь.
"Полицейская академия": смотрите трейлер фильма онлайн
"Призрак" (2010)
Талантливый "литературный раб" получает заказ дописать мемуары бывшего премьер-министра Великобритании после загадочной гибели предыдущего автора. Во время работы на изолированном острове писатель знакомится с личной помощницей политика Амелией Блай, которая знает гораздо больше, чем говорит.
"Призрак": смотрите трейлер фильма онлайн
"Большой переполох в маленьком Китае" (1986)
Дальнобойщик Джек Бертон попадает в самое сердце подземного мистического мира китайского квартала Сан-Франциско. Вместе с любознательной и смелой Грейси Ло он пытается спасти похищенную девушку из лап древнего бессмертного колдуна.
"Большой переполох в маленьком Китае": смотрите трейлер фильма онлайн
Среди других проектов, в которых можно увидеть Ким Кэттролл:
- "Секс в большом городе" (1998 – 2004) и полнометражные сиквелы (2008, 2010).
- "Звездный путь 6: Неоткрытая страна" (1991)
- "Как я встретила вашего отца" (2022 – 2023)
- "Гламур" (2023)
Кстати, в декабре 2025 года Ким Кетролл в четвертый раз вышла замуж.