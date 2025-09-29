Ватикан всегда был окутан пеленой таинственности. Это место, где переплетаются вера и политика, духовность и заговоры. Именно поэтому кинематограф не раз обращался к теме Папы, конклавов и скрытых архивов, создавая напряженные триллеры, глубокие драмы и даже хорроры.

В подборке Кино 24 мы собрали фильмы, в которых Ватикан становится не просто фоном, но и главным участником событий.

"Ангелы и демоны" (2009)

Это фильм снят по одноименному роману Дэна Брауна. По сюжету, профессор Роберт Лэнгдон приезжает в Ватикан, чтобы расследовать исчезновение четырех кардиналов накануне конклава. Ему удается найти следы древнего ордена иллюминатов, и он должен спасти и Церковь, и весь мир от катастрофы.

В этой истории Ватикан показан как место борьбы науки и веры.

"Ангелы и демоны": смотрите онлайн трейлер фильма

"Два Папы" (2019)

В центре – диалоги между Папой Бенедиктом XVI и будущим Папой Франциском. Они спорят о роли Церкви в современном мире, политику, мораль и собственные сомнения.

Это не триллер, а человеческая и теплая история. Ватикан здесь предстает не таинственной крепостью, а местом, где тоже сомневаются, ошибаются и ищут правду.

"Два Папы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ватиканские записи" (2015)

Журналисты получат доступ к тайным архивам Ватикана, где хранятся данные о сотнях проведенных обрядов экзорцизма. Но один случай выходит из-под контроля и превращается в опасное расследование.

В фильме сочетаются хоррор и детектив. Ватикан представлен как место, хранящее страшные тайны, недоступные для обычных людей.

"Ватиканские записи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Конклав" (2024)

После смерти Папы в Ватикане собирается конклав – собрание кардиналов, которое должно избрать нового понтифика. В процессе всплывают тайны, которые могут разрушить не только ход выборов, но и саму Церковь. В центре событий – кардинал, который оказывается втянутым в интриги, заговоры и борьбу за власть.

Фильм снят в жанре политического и религиозного триллера. Ватикан показан не только как духовный центр, а и как место жестких политических игр.

"Конклав": смотрите онлайн трейлер фильма

