Редакция Кино 24 подготовила подборку интересных фильмов-катастроф, которые можно посмотреть вечером. Эти ленты прекрасно подходят для тех, кто любит напряженные сюжеты.

"Геошторм" (2017)

Тысячи, а то и миллионы людей стали жертвами серии страшных стихийных бедствий. Чтобы контролировать климат на Земле и спасти людей от природных катастроф, лидеры всех государств создали систему спутников.

Вдруг спутники атаковали землян. Их разработчик Джейк вместе с братом Максом отправляется в космос, чтобы решить проблему. Однако им нужна помощь президента США.

"Геошторм": смотрите трейлер онлайн

"Против шторма" (2016)

Фильм снят на основе реальных событий, произошедших в 1952 году. Во время шторма сотрудники береговой охраны пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров. Они использовали деревянные моторные лодки.

"Против шторма": смотрите трейлер онлайн

"Разлом Сан-Андреас" (2015)

Пилот спасательного вертолета Рэй видел немало страшных вещей и сталкивался со сложными ситуациями, однако даже не подозревал, что самое страшное впереди. В Калифорнии произошло мощное землетрясение, которое забрало жизни людей и образовало трещину в земле. Рэй должен найти дочь, поэтому мужчину ждет опасное путешествие.

"Разлом Сан-Андреас": смотрите трейлер онлайн

