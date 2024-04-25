В нашем новом материале прочитаете, о чем сюжет "Крашанки". А также узнаете, почему вам точно стоит посмотреть эту ленту со своими близкими людьми.

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О чем сюжет комедии "Крашанка"

Две сестры (Олеся Жураковская, Даша Легейда) и их брат (Владимир Гладкий) возвращаются в родной дом своего детства, где проживает их папа (Станислав Боклан). Соседи рассказывают, что с началом войны старик стал странным и проводит большую часть времени в своей мастерской. Дети решают выяснить, что именно случилось с их отцом, и в этом им помогает внук.

"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма

Оказывается, что дед был занят строительством ракеты, чтобы атаковать вражескую столицу. У него есть все необходимые чертежи и внушительный опыт в этом деле. Ему лишь немного не хватило настойчивости и терпения, чтобы завершить проект, особенно когда молодежь, которая ничего не понимает, постоянно вмешивается в дела.

Кому понравится эта лента

Комедия "Крашанка" точно понравится всем, кто уже в ожидании любимого семейного праздника – Пасхи. Время, когда семья собирается за одним столом. Эта лента также придется по душе тем, кто обожает украинских актеров, а также делает все для нашей большой, общей победы.

Очень теплая, замечательная, семейная история, которая нужна каждому из нас сейчас. Как для человека, для которого семейные традиции очень важны и семья всегда на первом месте, фильм дарит очень теплые, яркие эмоции. Комедия, которая на 1,5 часа заставляет забыть обо всех невзгодах и просто классно провести время и получить массу положительных эмоций!,

– говорит о ленте Ирина Кудашова.

В ролях: Станислав Боклан, Олеся Жураковская, Даша Легейда, Владимир Гладкий, Михаил Пулянский, а также Артур Логай, Людмила Загорская, Евгений Сенчуков, Игорь Портянко, Наталья Кобызька.

Не пропустите семейную комедию "Крашанка", что пронизана желанием победы! Она уже доступна с 25 апреля во всех кинотеатрах страны!