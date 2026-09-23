Главные кинопремьеры октября 2026 года: 4 громких фильма, которые можно будет увидеть на экранах

Октябрьский прокат этого года готовит для украинских зрителей чрезвычайно яркую палитру премьер, которых киноманы ждали несколько лет. От авторских проектов легендарных режиссеров до жутких психологических головоломок и долгожданной анимации – осенние кинотеатры обещают незабываемые впечатления для каждого зрителя.

24 Канал расскажет подробнее о самых перспективных фильмах, которые обязательно стоит посмотреть на большом экране в этом месяце.

"Диггер"

Премьера в Украине: с 1 октября 2026 года

Новый масштабный проект лауреата премии "Оскар" Алехандро Гонсалеса Иньярриту рассказывает о самом влиятельном человеке в мире, который неожиданно теряет почву под ногами. Главный герой отправляется в безумное путешествие, чтобы доказать окружающим и самому себе, что он способен стать единственным и незаменимым спасителем человечества среди собственноручно созданного глобального безумия.

"Диггер": смотрите трейлер фильма онлайн

"Тайный дневник Верити"

Премьера в Украине: с 1 октября 2026 года

Экранизация мирового психологического бестселлера писательницы Коллин Гувер погружает зрителя в мрачную и загадочную атмосферу чужого дома. Начинающая писательница Ловен соглашается закончить серию романов известной авторши Верити Кроуфорд, которая прикована к постели после ужасной аварии. Просматривая черновики в доме писательницы, девушка натыкается на тайный дневник с жуткими семейными признаниями. Находка раскрывает ошеломляющие секреты и ставит жизнь гостьи под смертельную угрозу.

"Тайный дневник Верити": смотрите трейлер фильма онлайн

"Диволис"

Премьера в Украине: с 22 октября 2026 года

Анимационная студия LAIKA представляет новую волшебную сказку о юной Прю. Однажды стая ворон похищает младшего брата девочки прямо у нее на глазах. Теперь ей предстоит отправиться на спасение малыша в запретный таинственный лес на окраине города Портленд. В неизведанных дебрях героиня натыкается на скрытую страну, где обитают умные животные, мистические существа и коварные разбойники.

"Диволес": смотрите трейлер фильма онлайн

"Глиноликий"

Премьера в Украине: с 22 октября 2026 года

В жизни Мэтта Хейгена произошла страшная трагедия, в результате которой его лицо было изуродовано, а карьера разрушена. Чтобы вернуть все как было, он соглашается на рискованный эксперимент с опасным химическим веществом. Этот препарат позволяет мужчине менять облик, но постепенно превращает его тело в живую бесформенную массу. Переполненный яростью и болью, герой отправляется мстить своим обидчикам и становится одним из самых страшных монстров города.

"Глиноликий": смотрите трейлер фильма онлайн

А если вы ищете, что можно посмотреть дома на Netflix, то мы уже рассказывали о самых популярных фильмах в Украине за прошедшую неделю.