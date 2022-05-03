Киношный экипаж тральщика "Черкассы" теперь защищает страну в реальной жизни: красноречивые фото

Актеры из фильма "Черкассы" и творческая команда присоединились к рядам защитников Украины. Теперь, как в фильме, они противятся российскому врагу и приближают нас к победе.

Украинские военные продолжают храбро защищать украинские земли. В ряды Вооруженных сил Украины присоединяются все больше известных людей, сообщает 24 канал.

Кстати Ахтем Сеитаблаев и Алексей Тритенко станцевали под песню Stefania группы Kalush Orchestra.

Актеры из фильма "Черкассы" и творческая команда теперь в ВСУ

В центре военной экшн-драмы "Черкассы" – оборона одноименного минного тральщика, заблокированного российскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма. Он три недели сопротивлялся врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, не спустившим государственный флаг.

В ряды ВСУ присоединились:

Женя Авдеенко

Роман Семисал

Мишка Воскобойник

Олесь Кацион

Руслан Коваль

Монтажер режиссерской версии фильма Виктор Онисько.

Киношный экипаж тральщика "Черкассы" продолжает сопротивляться, но уже в реальной жизни. Актеры и участники съемочной группы фильма "Черкассы" пополнили ряды защитников Украины.

Гордимся мужественными воинами!

– поделилась команда фильма в фейсбуке.

Актеры из фильма "Черкассы" и творческая команда теперь в рядах ВСУ / Фото из фейсбука ленты

Напомним, в 2022 году фильм "Черкассы" увидят 5 стран мира: в Германии, Австрии, Лихтенштейне, Люксембурге и Швейцарии. Ранее Film.ua Distribution сообщали, что будет перечислять средства, полученные за продажу прав на показы своих фильмов за рубежом, Вооруженным Силам Украины, а также беженцам и пострадавшим от войны России против Украины.

Режиссером киноленты является Тимур Ященко.

"Черкассы" 2020: смотрите трейлер к фильму

Напомним, еще в феврале успешная украинская телеведущая Катя Осадчая, ежедневно освещающая события в Украине, сравнила войну с кораблем "Черкассы", который не сдался российским оккупантам и боролся до конца в одноименном фильме.

В фильме капитан тральщика Федаш говорит морякам важную фразу: "Черкассы будут сопротивляться". Эта фраза стала символической в борьбе, ведь сегодня и Украина сопротивляется российскому оккупанту.

Когда вышел фильм Черкассы, мы лично познакомились с капитаном тральщика "Черкассы", не сдавшимся оккупантам в Крыму. Тогда мы плакали, выражать капитану свое уважение и даже представить не могли, что через два года мы все станем "Черкасами", которые будут сопротивляться!

– написала Катя Осадчая.