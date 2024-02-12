Смотрите фото поврежденного фасада и читайте, как отреагировала команда кинотеатра. А также узнайте, о чем фильм "Уроки толерантности", который вызвал возмущение у неизвестных лиц.

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Неизвестные нарисовали монограмму "Идея Нации" на афишах фильма "Уроки толерантности": в кинотеатре отреагировали

Неизвестные вандалы решили нарисовать монограмму "Идея Нации" на афишах ленты и на стене кинотеатра. Одновременно на противоположной стороне фасада они оставили надпись "ЛГБТ = русня". Такие действия возмутили команду кинотеатра и они немедленно отреагировали.

Пока наша нация борется за свою свободу и уважение к личному выбору, некоторые украинцы до сих пор поддерживают российские нарративы – именно в России преследуют и запрещают представителей ЛГБТ сообщества,

– написала команда кинотеатра "Жовтень".

В коллективе кинотеатра считают, что действия вандалов направлены на отвод страны "обратно в советскую пропасть". В "Жовтне" призвали зрителей активно просматривать фильмы, читать книги и изучать научные исследования для развития своего мировоззрения.

Неужели вам в голову не приходит, что тем самым вы оттягиваете страну назад в советскую пропасть, в советский союз, где не только секса не было?!

– возмутились в кинотеатре.

Также они поощряют просмотр фильма "Уроки толерантности". 14 февраля перед показом фильма запланирована мини лекция от сексолога на тему толерантности, а 18 февраля состоится специальный показ ленты с участием творческой группы.

"Уроки толерантности": о чем сюжет ленты

Фильм Аркадия Непиталюка "Уроки толерантности", основан на пьесе Игоря Билица "Гей-парад", рассказывает историю обычной украинской семьи, которая, находясь в финансовых трудностях, решает принять участие в евроинтеграционной программе "Уроки толерантности".

Каждый член семьи имеет свои страхи, которые им навязывает общество и которые формируют их мировоззрение: сексистские шутки, высмеивание инаковости, нецензурная лексика в общении и агрессия к тому, что они не понимают. Цель программы, в которой участвует семья, – помочь обычным украинцам избавиться от фобий, преодолеть темноту в их сознании и проявить любовь и уважение через принятие и понимание

"Уроки толерантности": смотрите онлайн трейлер фильма