Кинотеатры пока не будут возобновлять работу

В Украине с 1 апреля не возобновят работу кинотеатры. Пока невозможно обеспечить технику безопасности.

Если есть бомбоубежища, укрытия, то это возможно, рассказал министр культуры Александр Ткаченко. Однако пока не рассматривают такую ​​возможность.

Важно Ткаченко рассказал, когда в Украине возобновится работа заведений культуры и искусств

Театры работают

Министр отметил, что этот "эксперимент уже в активной фазе на западе Украины". Театральные представления проходят в Ивано-Франковском театре. В скором времени они будут в Киеве, Одессе и Львове.

Кроме того, представления проводят в бомбоубежищах Харькова. Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Украине будут постепенно открываться заведения культуры и искусства, в частности, театры, оперы и концертные залы. Каждое заведение культуры будет работать по собственному графику.

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