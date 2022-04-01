Кинотеатры пока не будут возобновлять работу
В Украине с 1 апреля не возобновят работу кинотеатры. Пока невозможно обеспечить технику безопасности.
Если есть бомбоубежища, укрытия, то это возможно, рассказал министр культуры Александр Ткаченко. Однако пока не рассматривают такую возможность.
Важно Ткаченко рассказал, когда в Украине возобновится работа заведений культуры и искусств
Театры работают
Министр отметил, что этот "эксперимент уже в активной фазе на западе Украины". Театральные представления проходят в Ивано-Франковском театре. В скором времени они будут в Киеве, Одессе и Львове.
Кроме того, представления проводят в бомбоубежищах Харькова. Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Украине будут постепенно открываться заведения культуры и искусства, в частности, театры, оперы и концертные залы. Каждое заведение культуры будет работать по собственному графику.
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