Как сообщает geo, звезда сериала "Ангелы Чарли" долгие годы наблюдала за голливудской одержимостью молодостью, но теперь, похоже, решила просто выйти из этой гонки. Для Диаз старение – не проблема, которую нужно срочно "исправить", а вполне естественная часть жизни.

"Я просто стараюсь оставаться живой, как и каждая мама", – призналась Диаз. По ее словам, она хочет дожить до 107 лет, чтобы иметь силы быть рядом с детьми.

А вот с бьюти-рутиной у актрисы все максимально просто. Она шутит, что почти не моет лицо и может вспомнить о креме лишь дважды в месяц – когда вдруг приходит мысль: "О, наверное, стоит это нанести"



Кэмерон Диаз / Фото из инстаграма звезды



Впрочем, Диас не всегда была столь категорична в отношении косметических процедур. В 41 год она попробовала ботокс, но опыт ей не понравился.

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Актриса объясняла, что после процедуры почувствовала: ее лицо выглядит не так, как раньше, и в итоге решила отказаться от этого пути. Для нее лучше наблюдать естественные изменения, чем смотреть на лицо, которое перестало казаться ее собственным.



"Я лучше буду наблюдать, как стареет мое лицо, чем лицо, которое мне совсем не принадлежит", – пояснила она.

Сегодня актриса называет старение привилегией и не собирается скрывать морщины. После почти десятилетней паузы в Голливуде Кэмерон вернулась – и, похоже, без главного атрибута индустрии: панического страха перед возрастом.

Другая голливудская звезда Джессика Альба продемонстрировала пресс в свои 45 лет.