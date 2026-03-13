С высоким рейтингом: культовый сериал, который должен увидеть каждый хоть раз в жизни

В 1999 году вышел культовый американский сериал "Клан Сопрано", который создал телеканал HBO. Криминальная драма о семье мафиози стала популярной среди зрителей во всем мире и получила положительную реакцию критиков.

Если вы еще не видели "Клан Сопрано", то настоятельно советуем посмотреть.

О чем сериал "Клан Сопрано"?

Рейтинг IMDb : 9.2/10

: 9.2/10 Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий: 86

Сюжет разворачивается вокруг босса мафии Тони Сопрано. Он живет двойной жизнью. Мужчина имеет жену, двоих детей и старую мать, а также руководит серьезными итальянскими бандитами.

Как-то у главного героя начинаются проблемы со здоровьем. Неожиданно Тони теряет сознание, поэтому семейный врач рекомендует ему обратиться за помощью к психиатру. Конечно, специалист поможет Сопрано, однако бандиты этого не поймут. Мужчину даже могут убить, поэтому он скрывает, что посещает врача.

"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала

Актерский состав

Джеймс Гандольфини – Тони Сопрано

– Тони Сопрано Лоррейн Бракко – Дженнифер Мелфи

– Дженнифер Мелфи Иди Фалко – Кармела Сопрано

– Кармела Сопрано Майкл Империоли – Кристофер Молтисанти

– Кристофер Молтисанти Доминик Кьянезе – Коррадо Джон "Джуниор" Сопрано

– Коррадо Джон "Джуниор" Сопрано Винсент Пасторе – Сальваторе "Большой Пусси" Бомпансьеро

– Сальваторе "Большой Пусси" Бомпансьеро Тони Сирико – Поли Гуалтьери

– Поли Гуалтьери Стивен Ван Зандт – Сильвио Данте

– Сильвио Данте Нэнси Маршан – Ливия Сопрано

Кстати, в 2021 году состоялась премьера криминальной драмы "Многие святые Ньюарка" – это приквел сериала "Клан Сопрано", режиссером которого стал Алан Тейлор. Сценарий к фильму написали Дэвид Чейз и Лоуренс Коннер. Главные роли сыграли Алессандро Нивола, Джон Бернтал и Вера Фармига.

События фильма разворачиваются в Ньюарке 60-х годов. В нем рассказывается о молодом Тони Сопрано, который благодаря своему дяде Дики Молтисанту становится могущественным боссом мафии.