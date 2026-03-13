С высоким рейтингом: культовый сериал, который должен увидеть каждый хоть раз в жизни
В 1999 году вышел культовый американский сериал "Клан Сопрано", который создал телеканал HBO. Криминальная драма о семье мафиози стала популярной среди зрителей во всем мире и получила положительную реакцию критиков.
О чем сериал "Клан Сопрано"?
- Рейтинг IMDb: 9.2/10
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 86
Сюжет разворачивается вокруг босса мафии Тони Сопрано. Он живет двойной жизнью. Мужчина имеет жену, двоих детей и старую мать, а также руководит серьезными итальянскими бандитами.
Как-то у главного героя начинаются проблемы со здоровьем. Неожиданно Тони теряет сознание, поэтому семейный врач рекомендует ему обратиться за помощью к психиатру. Конечно, специалист поможет Сопрано, однако бандиты этого не поймут. Мужчину даже могут убить, поэтому он скрывает, что посещает врача.
"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала
Актерский состав
- Джеймс Гандольфини – Тони Сопрано
- Лоррейн Бракко – Дженнифер Мелфи
- Иди Фалко – Кармела Сопрано
- Майкл Империоли – Кристофер Молтисанти
- Доминик Кьянезе – Коррадо Джон "Джуниор" Сопрано
- Винсент Пасторе – Сальваторе "Большой Пусси" Бомпансьеро
- Тони Сирико – Поли Гуалтьери
- Стивен Ван Зандт – Сильвио Данте
- Нэнси Маршан – Ливия Сопрано
Кстати, в 2021 году состоялась премьера криминальной драмы "Многие святые Ньюарка" – это приквел сериала "Клан Сопрано", режиссером которого стал Алан Тейлор. Сценарий к фильму написали Дэвид Чейз и Лоуренс Коннер. Главные роли сыграли Алессандро Нивола, Джон Бернтал и Вера Фармига.
События фильма разворачиваются в Ньюарке 60-х годов. В нем рассказывается о молодом Тони Сопрано, который благодаря своему дяде Дики Молтисанту становится могущественным боссом мафии.