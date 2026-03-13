З високим рейтингом: культовий серіал, який має побачити кожен хоч раз у житті

У 1999 році вийшов культовий американський серіал "Клан Сопрано", який створив телеканал HBO. Кримінальна драма про сім'ю мафіозі стала популярною серед глядачів у всьому світі та отримала позитивну реакцію критиків.

Якщо ви ще не бачили "Клан Сопрано", то наполегливо радимо подивитися.

Про що серіал "Клан Сопрано"?

Рейтинг IMDb : 9.2/10

: 9.2/10 Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 86

Сюжет розгортається навколо боса мафії Тоні Сопрано. Він живе подвійним життям. Чоловік має дружину, двох дітей та стару матір, а також керує серйозними італійськими бандитами.

Якось у головного героя починаються проблеми зі здоров'ям. Несподівано Тоні непритомніє, тож сімейний лікар рекомендує йому звернутися за допомогою до психіатра. Звісно, спеціаліст допоможе Сопрано, проте бандити цього не зрозуміють. Чоловіка навіть можуть убити, тому він приховує, що відвідує лікаря.

"Клан Сопрано": дивіться онлайн трейлер серіалу

Акторський склад

Джеймс Гандольфіні – Тоні Сопрано

– Тоні Сопрано Лоррейн Бракко – Дженніфер Мелфі

– Дженніфер Мелфі Іді Фалко – Кармела Сопрано

– Кармела Сопрано Майкл Імперіолі – Крістофер Молтісанті

– Крістофер Молтісанті Домінік К'янезе – Коррадо Джон "Джуніор" Сопрано

– Коррадо Джон "Джуніор" Сопрано Вінсент Пасторе – Сальваторе "Великий Пуссі" Бомпанс'єро

– Сальваторе "Великий Пуссі" Бомпанс'єро Тоні Сіріко – Полі Гуалт'єрі

– Полі Гуалт'єрі Стівен Ван Зандт – Сільвіо Данте

– Сільвіо Данте Ненсі Маршанд – Лівія Сопрано

До речі, у 2021 році відбулась прем'єра кримінальної драми "Багато святих Ньюарка" – це приквел серіалу "Клан Сопрано", режисером якого став Алан Тейлор. Сценарій до фільму написали Девід Чейз і Лоуренс Коннер. Головні ролі зіграли Алессандро Нівола, Джон Бернтал і Віра Фарміга.

Події фільму розгортаються у Ньюарку 60-х років. У ньому розповідається про молодого Тоні Сопрано, який завдяки своєму дядькові Дікі Молтісанту стає могутнім босом мафії.