Это было ожидаемо, – дочь Георгия Дрозда впервые назвала смертельный диагноз отца

Смерть народного артиста Украины Георгия Дрозда в 2015 году стала тяжелым ударом для украинского кинематографа. Спустя годы его дочь, популярная актриса Клавдия Дрозд, впервые откровенно поделилась воспоминаниями о длительной болезни отца, регулярных медицинских процедурах и моменте, который навсегда изменил ее жизнь.

Народный артист Украины Георгий Дрозд, известный зрителям по многочисленным ролям в театре и кино, ушел из жизни в июне 2015 года. Долгое время поклонники знали лишь о тяжелом заболевании артиста, однако подробности семья держала как можно дальше от публичного пространства. В большом интервью журналистке Алине Доротюк его дочь Клавдия Дрозд раскрыла истинную причину трагедии.

Причина смерти Георгия Дрозда

Как рассказала Клавдия, отец мужественно боролся с тяжелым онкологическим заболеванием – раком крови. Болезнь длилась не один год и требовала постоянной медицинской помощи и изнурительных поездок в больницу. По словам актрисы, семья понимала неутешительные прогнозы врачей, поскольку состояние артиста постепенно ухудшалось в течение долгого времени.

Также Клавдия поделилась воспоминаниями об этом нелегком периоде.

Он болел долго. У него был рак крови. Это было ожидаемо, ожидаемая смерть, потому что уже в течение пяти лет до этого он ездил на переливание крови. Конечно, это все равно одно из тех событий, когда ты просыпаешься тем человеком, которым ты больше никогда не засыпаешь,

– призналась Дрозд.

Актриса также уточнила дату утраты. Георгий Дрозд скончался именно 9 июня, хотя в открытых интернет-источниках часто указывают другую дату. Уже через несколько месяцев после трагического события Клавдия успешно сдала экзамены в театральный институт, где получила профессию, которой в свое время прославился ее отец. Потеря близкого человека закалила характер звезды и заставила повзрослеть гораздо раньше.

Клавдия Дрозд о своем известном отце: смотрите видео онлайн

Кстати, Клавдия Дрозд также объяснила, почему скрывает своего возлюбленного и не делится подробностями личной жизни.