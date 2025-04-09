Состоялся финал топового украинского детектива "Ключи от правды": чем закончился сериал

На днях состоялся финал блестящего украинского сериала "Ключи от правды". Главные роли в ленте сыграли Антонина Хижняк и Сергей Стрельников.

Зрители просто в восторге от невероятной игры актеров и трогательного финала. В материале Кино 24 расскажем, чем закончился сериал "Ключи от правды" и что пишут украинцы о последнем эпизоде.

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Финал сериала "Ключи от правды"

В конце истории любимых "Ключей от правды" Валерия таки добилась своего. Самойлов и его сообщники получили по заслугам, а Валерия и Олекса, которые были за одно на протяжении всех финальных эпизодов, действовали как команда, только в последней серии наконец смогли просто обняться и расслабиться.

Брата Валерии признали не убийцей, а профессиональным журналистом, который стремился разоблачить банду киллеров. Справедливость и правда, которой все так горячо стремились от начала сериала, таки состоялась.

В сети украинцы уже поделились своими впечатлениями от финала этой остросюжетной истории. Вот, что они пишут:

"Интересный сериал, давно я так не ждала новых серий."

"Очень хороший финал, как говорят, поставили все точки. Лера добилась справедливости в расследовании дела, узнала, кто настоящий убийца брата, и в конце все-таки встретила свою настоящую любовь."

"Как по мне, этот сериал в топе лучших украинских сериалов за последние годы."

"Самый лучший сериал, замечательные актеры, финал на высоте. Могут же снимать нормальные фильмы с понятным финалом. Олекса с Лерой замечательная парочка!"

"Сериал понравился, но финал очень предсказуем, хотелось, чтобы Валерия осталась с Самойловым. Игра Алексея Череватенко просто непревзойденная!"

"Замечательный сериал, поражающий игрой актеров – настоящих профессионалов, увлекательным сюжетом и глубокими эмоциями. После просмотра остается приятное послевкусие. С нетерпением жду новых сериалов с участием этих актеров"

Если вы еще не смотрели "Ключи от правды", то эта лента точно стоит просмотра даже самого придирчивого зрителя.