Ко Дню борьбы с насилием над женщинами вышел фильм Лизы Смит "Разорви круг"

Ко Дню борьбы за ликвидацию насилия над женщинами на медиасервисе MEGOGO вышла лента режиссера Лизы Смит – "Разорви круг". Фильм будет доступен бесплатно для просмотра на территории Украины.

Автором идеи выступила Почетный Амбассадор UNFPA Украина, телеведущая и актриса Мария Ефросинина. Два года назад она обратилась к продюсеру Ольге Бесхмельнициной с предложением снять документальную ленту о том, как пострадавшие от насилия могут изменить свою жизнь и разорвать этот круг. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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Что известно о фильме "Розорви круг"

"Розорви круг" – это истории женщин, каждая из которых меняет свою жизнь, выходя из круга насилия. Но эти изменения оказываются долгим и сложным процессом работы над собой и отношениями с окружающим миром. В центре сюжета – героини Ива Стишун и Александра Лебединская , каждая из которых меняет свою жизнь, выходя из круга насилия;

– это истории женщин, каждая из которых меняет свою жизнь, выходя из круга насилия. Но эти изменения оказываются долгим и сложным процессом работы над собой и отношениями с окружающим миром. – героини и , каждая из которых меняет свою жизнь, выходя из круга насилия; Съемки длились 8 месяцев, все это время команда проводила рядом с героинями, которые рассказывали свои истории.

Режиссером фильма является Елизавета Смит – одна из самых ярких молодых режиссеров страны;

– одна из самых ярких молодых режиссеров страны; Фильм снят при поддержке Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) в рамках реализации проекта EMBRACE по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия при поддержке правительства Великобритании.

Показ проходит в рамках информационной кампании "Разорви круг" – части масштабной программы UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения по противодействию и предотвращению домашнего и гендерно обусловленного насилия в Украине. Проект направлен на усиление роли городов в развитии устойчивых механизмов защиты и оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия.

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