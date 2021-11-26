До Дня боротьби з насильством над жінками вийшов фільм Лізи Сміт "Розірви коло"

До Дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками на медіасервісі MEGOGO вийшла стрічка режисерки Лізи Сміт – "Розірви коло". Фільм буде доступний для перегляду безплатно на території України.

Авторкою ідеї виступила Почесна Амбасадорка UNFPA Україна, телеведуча та акторка Марія Єфросініна. Два роки тому вона звернулася до продюсерки Ольги Бесхмельніциної з пропозицією зняти документальну стрічку про те, як постраждалі від насильства можуть змінити своє життя та розірвати це коло. Про це нам повідомила пресслужба фільму.

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Що відомо про фільм "Розірви коло"

"Розірви коло" – це історії жінок, кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства. Але ці зміни виявляються довгим та складним процесом роботи над собою та своїми відносинами з навколишнім світом. У центрі сюжету – героїні Іва Стішун та Олександра Лебединська , кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства;

– це історії жінок, кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства. Але ці зміни виявляються довгим та складним процесом роботи над собою та своїми відносинами з навколишнім світом. – героїні та , кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства; Фільмування тривало 8 місяців, весь цей час команда проводила поруч із героїнями, які розповідали свої історії.

Режисеркою фільму є Єлизавета Сміт – одна з найяскравіших молодих режисерок країни;

– одна з найяскравіших молодих режисерок країни; Фільм знято за підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) у межах реалізації проєкту EMBRACE з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству за підтримки уряду Великої Британії.

Показ відбувається в межах інформаційної кампанії "Розірви коло" – частини масштабної програми UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення із протидії та запобігання домашнього та гендерно зумовленого насильства в Україні. Проєкт спрямований на посилення ролі міст у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.

"Розірви коло" 2021: дивіться трейлер