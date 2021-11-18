Фільм знято за підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) у межах реалізації проєкту EMBRACE з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству за підтримки уряду Великої Британії. Відкрив захід пан Хайме Надаль, представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Про це редакції Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.

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"Розірви коло" – це історії жінок, кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства. Але ці зміни виявляються довгим та складним процесом роботи над собою та своїми відносинами з навколишнім світом. Від дзвінка в поліцію, життя в шелтері до повернення до самої себе, жінки наважуються пройти цей шлях заради себе та своїх дітей.

"З 2015 року UNFPA працює над розробкою механізмів для ефективної протидії гендерно зумовленому насильству в Україні. Вже 6 років інформаційно-просвітницької кампанії "Розірви коло", десятки ефективних партнерств побудовані навколо цієї концепції. Гендерно зумовлене насильство стало видимою проблемою та пріоритетом для уряду України. Цей документальний фільм має на меті допомогти ще більшій кількості жінок розірвати коло, звернутися за допомогою та почати нове життя без насильства", – сказав Хайме Надаль, Представник UNFPA в Україні.



Творча команда фільму / Фото пресслужби фільму

Світову прем’єру фільму відвідала Перша леді України, пані Олена Зеленська. Вона поділилась враженнями від фільму із глядачами.

"Серед нас живуть потенційні кривдники й жертви. Вгадати у собі потенційного кривдника – це найголовніше, що можна зробити для себе й майбутнього, щоб розірвати коло насильства. Мені дуже сподобалося порівняння з кінцуґі – японським мистецтвом ремонту посуду. Коли розбиті речі склеюють, вони коштують набагато дорожче, ніж "здорові", цілі. Так само і "склеєні", зцілені стосунки – набагато цінніші. Я в захваті від героїнь фільму – Іви та Олександри, їхньої сили й сміливості", – зазначила перша леді України Олена Зеленська.



Олена Зеленська / Фото пресслужби фільму

Режисеркою фільму є Єлизавета Сміт — одна з найяскравіших молодих режисерок країни. Її дебютний повнометражний документальний фільм "Школа #3"(спільно з Ґеорґом Жено) мав прем’єру на Берлінському міжнародному кінофестивалі у 2017 році та отримав Гран-прі у секції Generation 14+. Її короткометражний фільм Solitude (2019 рік) вже брав участь у 15 кінофестивалях і досі мандрує світом. Серед найяскравіших подій – Одеський міжнародний кінофестиваль, Raindance Film Festival, London Super Shorts Film Festival, Venice Film Week, отримав шість нагород та був номінований як найкращий короткометражний фільм на премію Золота Дзиґа Української Кіноакадемії.

Єлизавета Сміт – учасниця міжнародних програм Berlinale Talents, TorinoFilmLab, The Write Retreat, MidPoint Feature Launch та інших. Членкиня Української та Європейської кіноакадемій.

"Документальне кіно – це завжди про дослідження світу. Ця тема дуже складна і важка, але нам пощастило зустріти наших документальних героїнь – Сашу Лебединську та Іву Стішун, які зробили цей фільм таким, який він є, світлим. Працюючи над цим фільмом, я зрозуміла, що насильство не береться з нічого і воно має свої конкретні корені, які часто йдуть з дитинства. Коло насильства відбувається не між двома людьми у стосунках, а чіпає цілі покоління родин. Я хочу подякувати нашим документальним героїням за відкритість, сміливість та силу, бо саме завдяки їм ми змогли зробити цю стрічку", – підкреслила режисерка Єлизавета Сміт.



Єлизавета Сміт справа / Фото пресслужби фільму

Продюсеркою стрічки виступила Ольга Бесхмельниціна. Її професійна кар’єра у продюсуванні триває вже близько 10 років. Серед найвідоміших фільмів, з якими працювала Ольга – "Стоп-Земля" Катерини Горностай ("Кришталевий Ведмідь" на Берлінале у 2021 році), документальний фільм "Земля Івана" Андрія Лисецького (у 2021 році здобу головний приз конкурсу DOCU/УКРАЇНА 18-го Міжнародного фестивалю про права людини Docudays UA, переможець Національного конкурсу Кінофестивалю Kharkiv MeetDocs).

Вже скоро фільм буде доступний онлайн.

Творча група фільму

Авторка ідеї – Маша Єфросініна;

Режисерка та авторка сценарію – Єлизавета Сміт;

Оператор-постановник – В’ячеслав Цвєтков;

Продюсерка – Ольга Бесхмельниціна;

Звукорежисери – Олексій Бевз, Андрій Недзельський;

Композиторка – Мар’яна Клочко;

Монтаж — Єлизавета Сміт, Семен Мозговий, Ольга Журба;

Прожект менеджер – Євген Рачковський.

Показ відбувся в межах інформаційної кампанії "Розірви коло" – частини масштабної програми UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення із протидії та запобігання домашнього та/і гендерно зумовленого насильства в Україні. Проєкт спрямований на посилення ролі міст у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.