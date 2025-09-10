Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных фильмов на платформе. Это ленты, которые чаще всего выбирают для просмотра украинские зрители.

На этот раз в топ-10 попал боевик 2012 года под названием "Код доступа "Кейптаун"". В материале Кино 24 расскажем, что это за лента, о чем сюжет и кто сыграл главную роль.

Какой боевик попал в топ-10 на Netflix?

"Код доступа "Кейптаун"" – фильм, который сочетает жанры боевика, триллера и детектива – все то, что так любят украинские зрители. Лента заняла восьмое место среди самых популярных фильмов на стриминговой платформе Netflix на этой неделе.

В центре сюжета – Мэтт, который получает работу в ЦРУ. Казалось бы, его жизнь складывается хорошо: дома ждет любимая, которая мечтает переехать с ним в Париж. Но молодая избранница даже не догадывается, кем на самом деле работает ее муж, какой информацией он владеет и сколько тайн скрывает.

"Код доступа "Кейптаун"": смотрите онлайн трейлер фильма

Мэтт встречается с легендарным агентом Фростом. Теперь оба вынуждены выбирать – бороться или погибнуть. Но в этой борьбе важно не потерять себя и помнить: дома ждет любимая. Однако иногда для тех, кто имеет большие цели, любовь отходит на второй план. Случится ли так с главным героем?

Главные роли сыграли Дензел Вашингтон, Райан Рейнольдс, Вера Фармига, Брендан Глисон, Сэм Шепард, Рубен Бладес, Нора Арнезедер, Роберт Патрик, Лиам Каннингем.

Какие еще фильмы на Netflix попали в топ-10?

Если вы хотите выбрать другую ленту, на платформе Netflix можно найти вариант на любой вкус. Вот какие фильмы в топ-10:

"Клуб убийств по четвергам"

"Влюбись в меня"

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"Планета одиноких: Греческое приключение"

"Щенячий патруль в кино"

"Мой год в Оксфорде"

"Два сердца"

"Перелёт"

"Счастливчик Гилмор 2"

Выбирайте ленту, независимо от того, какой у вас вкус. Здесь каждый найдет что-то для себя.