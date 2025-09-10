Такие ленты станут идеальным вариантом, ведь их можно с легкостью посмотреть за 1 день. В материале Кино 24 смотрите, какие минисериалы стали самыми популярными на стриминге и выбирайте своего фаворита.

Какие мини-сериалы можно посмотреть на Netflix?

"Две могилы"

Премьера этой ленты состоялась 29 августа 2025 года. В центре сюжета охваченная горем бабушка. Дело в том, что в городке на побережье моря загадочно исчезли двое юных девушек. Женщина готова на все, лишь бы раскрыть правду и отомстить виновным. Минисериал будет насчитывать 6 эпизодов, поэтому вы легко сможете окунуться в эту историю и быстро пересмотреть ленту.

"Две могилы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Заложник"

Еще один минисериал на Netflix, который стоит внимания зрителей – это лента "Заложник". Ранее мы уже рассказывали больше об этом сериале, поэтому вы можете прочитать подробности – по ссылке.

"Заложник": смотрите онлайн трейлер сериала

Премьера в мире состоялась 21 августа 2005 года. В центре сюжета двое политиков, у которых возникли серьезные проблемы. Дело в том, что им нужно объединиться ради того, чтобы одолеть врага. Но есть один большой нюанс: они являются конкурентами и никто не хочет никому подавать руку помощи.

"Любовь, афера, месть"

Один из самых новых сериалов на стриминговой платформе Netflix – это документальный криминальный кинопроект под названием "Любовь, афера, месть".

"Любовь, афера, месть": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета жертвы романтических мошенничеств, которые пытаются вернуть свою обычную жизнь. Лента насчитывает шесть эпизодов, для просмотра которых вам понадобится четыре часа. Вы легко сможете окунуться в эту киноисторию всего за один вечер.