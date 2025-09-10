Такі стрічки стануть ідеальним варіантом, адже їх можна з легкістю подивитись за 1 день. У матеріалі Кіно 24 дивіться, які мінісеріали стали найпопулярнішими на стримінгу та обирайте свого фаворита.

Радимо 3 культові фільми легендарного Гая Річі, які ще нікого не залишили байдужим

Які мінісеріали можна подивитись на Netflix?

"Дві могили"

Прем'єра цієї стрічки відбулася 29 серпня 2025 року. У центрі сюжету охоплена горем бабуся. Річ у тім що у містечку на узбережжі моря загадково зникнули двоє юних дівчат. Жінка готова на все, аби лише розкрити правду і помститися винним. Мінісеріал налічуватиме 6 епізодів, тому ви легко зможете зануритися в цю історію і швидко переглянути стрічку.

"Дві могили": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Заручник"

Ще один мінісеріал на Netflix, який вартує уваги глядачів – це стрічка "Заручник". Раніше ми уже розповідали більше про цей серіал, тому ви можете прочитати подробиці – за посиланням.

"Заручник": дивіться онлайн трейлер серіалу

Прем'єра у світі відбулася 21 серпня 2005 року. У центрі сюжету двоє політиків, у яких виникли серйозні проблеми. Річ у тім, що їм потрібно об'єднатися заради того, аби здолати ворога. Але є один великий нюанс: вони є конкурентами й ніхто не хоче нікому подавати руку допомоги.

"Любов, афера, помста"

Один із найновіших серіалів на стримінговій платформі Netflix – це документальний кримінальний кінопроєкт під назвою "Любов, афера, помста".

"Любов, афера, помста": дивіться онлайн трейлер серіалу

В центрі сюжету жертви романтичних шахрайств, які намагаються повернути своє звичайне життя. Стрічка налічує шість епізодів, для перегляду яких вам знадобиться чотири години. Ви легко зможете зануритися у цю кіноісторію всього за один вечір.