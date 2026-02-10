Нещодавно глядачів підкорив новий український серіал "Тиха Нава". Якщо ви – прихильник таких стрічок, фільм "Викрадення: Елізабет Смарт" стане ідеальним варіантом для перегляду ввечері. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, ідею стрічки та кому точно сподобається ця кіноісторія.

Що відомо про фільм "Викрадення: Елізабет Смарт"?

Це новий документально-кримінальний фільм 2026 року, прем'єра якого відбулася 21 січня. Стрічку можна подивитися на стримінговій платформі Netflix. Наразі вона увійшла до топ-10 фільмів, які найчастіше дивляться українці.

Зокрема, фільм "Викрадення: Елізабет Смарт" посів 5-те місце у списку найпопулярніших кінопроєктів серед українських глядачів.

Справжньою перевагою є те, що стрічку на Netflix можна завантажити й дивитися у період відключення світла. До речі, за посиланням ви можете прочитати, як дивитися фільми та серіали, коли немає світла.

Режисером стрічки став Бенедикт Сандерсон, а в центрі сюжету – історія Елізабет Смарт.

"Викрадення: Елізабет Смарт": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що сюжет фільму "Викрадення: Елізабет Смарт"?

Це документально-кримінальна кіноісторія, у центрі якої історія викрадення 14-тирічної Елізабет Смарт. Вранці 5-го червня 2002-го року дівчинку викрали просто з її будинку в Юті.

Це була найгучніша тема обговорення, про яку писали ЗМІ і яку розслідувала поліція. Це викрадення стало одним із найгучніших в історії всієї Америки.

Історія розповідається вустами самої Елізабет. Глядачі матимуть змогу побачити унікальні архівні кадри та відео, матеріали, які до цього не бачив ніхто. Елізабет Смарт – дівчина, яка пройшла полон і не мала жодного сподівання на порятунок.