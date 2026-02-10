Недавно зрителей покорил новый украинский сериал "Тихая Нава". Если вы – сторонник таких лент, фильм "Похищение: Элизабет Смарт" станет идеальным вариантом для просмотра вечером. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, идею ленты и кому точно понравится эта киноистория.

Что известно о фильме "Похищение: Элизабет Смарт"?

Это новый документально-криминальный фильм 2026 года, премьера которого состоялась 21 января. Ленту можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Сейчас она вошла в топ-10 фильмов, которые чаще всего смотрят украинцы.

В частности, фильм "Похищение: Элизабет Смарт" занял 5-е место в списке самых популярных кинопроектов среди украинских зрителей.

Настоящим преимуществом является то, что ленту на Netflix можно скачать и смотреть в период отключения света. Кстати, по ссылке вы можете прочитать, как смотреть фильмы и сериалы, когда нет света.

Режиссером ленты стал Бенедикт Сандерсон, а в центре сюжета – история Элизабет Смарт.

"Похищение: Элизабет Смарт": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем сюжет фильма "Похищение: Элизабет Смарт"?

Это документально-криминальная киноистория, в центре которой история похищения 14-тилетней Элизабет Смарт. Утром 5-го июня 2002-го года девочку похитили прямо из ее дома в Юте.

Это была самая громкая тема обсуждения, о которой писали СМИ и которую расследовала полиция. Это похищение стало одним из самых громких в истории всей Америки.

История рассказывается устами самой Элизабет. Зрители смогут увидеть уникальные архивные кадры и видео, материалы, которые до этого не видел никто. Элизабет Смарт – девушка, которая прошла плен и не имела никакой надежды на спасение.