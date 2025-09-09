Це мінісеріал "Заручник", який можна подивитися на стримінговій платформі Netflix. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, чому ця стрічка вартує уваги, скільки епізодів налічує та хто зіграв головні ролі.

Що відомо про серіал "Заручник"?

Прем'єра цього британського політичного трилеру відбулася 21 серпня 2025 року. Серіал налічує всього 5 епізодів, тому ви легко зможете зануритись в цю історію всього на один вечір. Це ідеальний варіант для тих, хто не любить багатосерійні стрічки, натомість обожнює цікаві гостросюжетні кіноісторії.

"Заручник": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету двоє впливових політичних діячів та їхні великі неприємності. Чоловіка прем'єр-міністра викрали, а президент Франції опиняється під тиском шантажистів.

Для того, аби розв'язати свої проблеми, їм доведеться об'єднатися. Але існує невеликий нюанс: між ними панує неймовірна конкуренція. Тепер доведеться вирішити, що для них важливіше – особисті амбіції чи викриття змови проти них обох.

Головні ролі у серіалі зіграли: Сюранна Джонс, Жулі Дельпі, Лусіан Мсаматі, Корі Мілкріст, Ешлі Томас, Мартін МакКанн, Хифту Куасем.

Які ще серіали популярні на Netflix?

Серіал "Заручник" очолив рейтинг найпопулярніших стрічок на стримінговій платформі Netflix. Однак у списку можна знайти й багато інших кінопроєктів, які дійсно вартують уваги глядачів. Ось які серіали стали найпопулярнішими на платформі:

Обирайте свого фаворита та зануртесь у нову цікаву історію, яка точно зможе подарувати вам незабутні емоції цього осіннього вечора.