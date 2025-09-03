У цій підбірці кінопроєкти на будь-який смак. Дивіться добірку на Кіно 24 з посиланням на Netflix та обирайте серіал на вечір.

Які серіали найпопулярніші на Netflix?

"Заручник"

Прем'єра цього серіалу відбулася 21 серпня 2025 року, а вже сьогодні стрічка посіла перше місце на стримінговій платформі Netflix. Серіал налічує всього 5 епізодів, тому ви легко зможете подивитися його всього за декілька днів.

Історія розповідає про чоловіка британської прем'єр-міністерки, якого несподівано викрадають, а також про президентку Франції, яка починає отримувати погрози від невідомих. Ці політикині постають перед важким та ризикованим вибором.

"Заручник": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Венздей" 2 сезон

Прем'єра першої частини другого сезону серіалу "Венздей" відбулась 6 серпня, а вже 3 вересня у світ вийшло довгоочікуване продовження. Нові епізоди обіцяють ще більше жаху, мороку та несподіваних сюжетних ліній. Відомо, що у другому сезоні з'явиться відома американська співачка Леді Гага, яка втілить роль вчительки Розалін Родвуд, що взаємодіятиме із Венздей.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

"Дві могили"

Це іспанський мінісеріал про зникнення двох юних дівчат. Цей інцидент приголомшує усе містечко, а вбита горем бабуся готова на все, аби лише розкрити правду й помститися за злочин.

"Дві могили": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Моє життя з Волтерами" 2 сезон

Це затишний серіал із вайбом 2000-х. Глядачі відзначають стиль, моду та атмосферу маленького містечка, що дуже чіпляє. У центрі сюжету дівчинка-підліток, яка через трагедію переїжджає в маленьке містечко й оселяється у великій родині своєї опікунки. Там на неї очікує справжній любовний трикутник та підліткові переживання.

"Моє життя з Волтерами": дивіться онлайн трейлер серіалу

