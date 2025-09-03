Раніше ми розповідали, що Леді Гага зіграє у фінальних епізодах та показали, який вигляд вона матиме. Тепер у матеріалі Кіно 24 розповімо подробиці довгоочікуваного продовження.

Дивіться також Новий український серіал, який зараз віруситься у мережі: хто зіграє ролі в стрічці

Вийшла друга частина 2 сезону "Венздей": що відомо про продовження?

Нагадаємо, що перша частина другого сезону вийшла у світ 6 серпня 2025 року і неабияк заінтригувала глядачів. Друга частина другого сезону вийшла у світ 3 вересня 2025 року. Це фінальні чотири серії сезону, які завершать історію з сюжетними поворотами та підготують глядача до ще більшого шоку, який подарує їм потенційний третій сезон.

Відомо, що у свіжих епізодах зіграє відома американська співачка та акторка Леді Гага. Вона зіграє роль вчительки Розалін Родвуд, яка взаємодіятиме із Венздей.

Що треба знати про 2 сезон "Венздей"?

За сюжетом другого сезону Венздей повертається до школи Невермор. Тепер у неї ще більше проблем: її молодший брат Пагслі приїжджає до школи й постає перед труднощами через свої нові здібності. Батьки Венздей все частіше з'являються на кампусі, що призводить до конфліктів з дочкою.

До слова, дивіться як в реальному житті виглядає 22-річна Дженна Ортега, яка зіграла Венздей у культовому серіалі – за посиланням.

Також у нових епізодах глядачі познайомляться з новим директором школи та групою шанувальників, які одержимі Венздей та її діями. Однак дівчині зовсім це не подобається.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер серіалу

Дженна Ортега, яка зіграла головну роль у серіалі, а у другому сезоні стала ще й співпродюсеркою, неодноразово зазначала, що другий сезон матиме більше моментів жаху та моторошних сцен, аніж це було у першому сезоні. Тому, якщо ви фанат найпопулярніших серіалів у стилі трилерів, то ви вже можете поринути у перегляд другого сезону легендарного "Венздей" на Netflix.