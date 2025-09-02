Netflix вперше показав, як виглядатиме артистка в популярній стрічці. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix.ua.

Рекомендуємо Помер відомий канадський актор, який знімався у фільмі "Той, що танцює з вовками"

Який вигляд матиме Леді Гага у "Венздей"?

Уже давно стало відомо, що Леді Гага зіграє епізодичну роль у другому сезоні популярного серіалу "Венздей". Днями перші фото артистки в образі з'явилися на сторінці Netflix в інстаграмі. Там Леді Гага зображена з довгим білим волоссям, світлими бровами та глибоким поглядом. На її плечі – найкращий друг головної героїні Венздей, відрізана рука, на ім'я Річ.

Втілення отрути. Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд,

– йдеться в описі до стрічки.

У коментарях уже десятки відгуків від людей, які з нетерпінням очікують побачити Леді Гагу на екранах. Хтось пише, що вона просто розкішна – "мама монстрів". Інші зазначають, що серіал уже перевершив сам себе. А дехто підкреслює, що творці серіалу ідеально влучили в образ і тепер усі з нетерпінням чекають на продовження другого сезону.

Що відомо про 2 сезон серіалу "Венздей"?

Перша частина другого сезону вийшла у світ 6 серпня 2025 року. Відомо, що після цієї прем'єри в мережі з'явилися перші відгуки глядачів. Більшість із них зазначають, що просто в захваті від довгоочікуваного продовження, хоча дехто й критикує деякі зміни та нововведення у форматі. Зокрема, раніше головна акторка та співпродюсерка другого сезону Дженна Ортега розповідала, що цього разу буде значно більше жаху та менше гумору. Так воно і сталося.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

У другій частині сезону глядачі очікують побачити епізодичну роль відомої співачки Леді Гаги. Деталі її появи наразі не розголошуються, однак відомо, що зйомки активно тривали в Ірландії. Творці серіалу намагалися залучити Леді Гагу до більшої ролі, однак співачка не погодилась. Її участь, хоча й епізодична, уже викликає величезний інтерес у прихильників. Також повідомляється, що цей проєкт стане останньою акторською роллю Леді Гаги, адже вона планує зосередитися на своїй музичній кар'єрі.