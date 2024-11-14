Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety. Леді Гага, відома співачка та акторка, приєдналася до акторського складу 2-го сезону "Венздей".

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Леді Гага приєдналася до акторського складу 2-го сезону "Венздей": подробиці

Роль, яку Леді Гага зіграє у серіалі "Венздей", поки що залишається таємницею, але джерела в індустрії стверджують, що її поява буде обмежена камео в другому сезоні цього мегахітового шоу від Netflix.

Хоча деталі сюжету поки що не розголошуються, є інформація, що зйомки нового сезону активно тривають в Ірландії, де й зараз завершуються останні етапи виробництва. Спочатку виробнича команда намагалася залучити Гагу до більш значущої та розгорнутої ролі, проте ці спроби, на жаль, не увінчалися успіхом.

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Таким чином, її роль буде обмежена лише коротким, але, без сумніву, ефектним камео. Попри це, участь Леді Гаги серіалі вже викликає великий інтерес і обіцяє стати однією з найбільш обговорюваних частин другого сезону.

Цей проєкт стане останньою акторською роллю Леді Гаги, яка, без сумніву, більше відома своєю новаторською музичною кар'єрою, аніж кінематографічними досягненнями. Проте її акторський талант уже давно довів свою глибину та різноманітність. Зовсім нещодавно вона вразила світ своєю участю у фільмі "Джокер: Божевілля на двох" разом із Хоакіном Феніксом.