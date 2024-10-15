Такий поганий рейтинг фільму "Джокер: Божевілля на двох" не став несподіванкою. Вже було помітно, що він показує гірші результати, ніж стрічка "Марвели", яка раніше стала найменш касовою у "Кіновсесвіті Marvel", пише Deadline.

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Що відомо про фільм "Джокер: Божевілля на двох"

"Джокер: Божевілля на двох" – це друга частина фільму "Джокер", який вийшов у 2019 році. Останній зібрав у прокаті понад мільярд доларів та сподобався глядачам. Бюджет другої стрічки склав 200 мільйонів доларів. Витрати стали вдвічі більшими за ті, що були у першій. В український прокат фільм вийшов 3 жовтня.

У фільмі "Джокер: Божевілля на двох" грають такі актори: Хоакін Фенікс, Роберт Де Ніро, Френсіс Конрой, Зазі Бітц та інші. Роль Гарлі Квінн виконала знаменита американська співачка Леді Гага.

За сюжетом фільму "Джокер: Божевілля на двох", дні Артура Флека у психлікарні були доволі одноманітними. Однак коли він побачив Гарлі Квінн, життя обох головних героїв змінилося.

"Джокер: Божевілля на двох": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що перша частина фільму про Джокера

Події фільму "Джокер" відбуваються у містечку Готем-сіті. Надворі 1981 рік. Чоловік, на ім'я Артур Флек, працював коміком, однак ця професія почала його розчаровувати. Його талант не був нікому потрібен, а любов глядачів головний герой не зміг здобути. Згодом Артур Флек сходить з розуму та починає вбивати людей.

"Джокер": дивіться онлайн трейлер фільму

Цікаво, що роль Джокера міг виконати Леонардо Ді Капріо, однак остаточний вибір таки вирішили зробити на користь Хоакіна Фенікса. Зазначимо, що спершу американський актор не погоджувався на цю роль.