Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. Леди Гага, известная певица и актриса, присоединилась к актерскому составу 2-го сезона "Венздей".

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Леди Гага присоединилась к актерскому составу 2-го сезона "Венздей": подробности

Роль, которую Леди Гага сыграет в сериале "Венздей", пока остается тайной, но источники в индустрии утверждают, что ее появление будет ограничено камео во втором сезоне этого мегахитового шоу от Netflix.

Хотя детали сюжета пока что не разглашаются, есть информация, что съемки нового сезона активно продолжаются в Ирландии, где и сейчас завершаются последние этапы производства. Изначально производственная команда пыталась привлечь Гагу к более значимой и развернутой роли, однако эти попытки, к сожалению, не увенчались успехом.

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Таким образом, ее роль будет ограничена лишь коротким, но, без сомнения, эффектным камео. Несмотря на это, участие Леди Гаги в сериале уже вызывает большой интерес и обещает стать одной из самых обсуждаемых частей второго сезона.

Этот проект станет последней актерской ролью Леди Гаги, которая, без сомнения, больше известна своей новаторской музыкальной карьерой, чем кинематографическими достижениями. Однако ее актерский талант уже давно доказал свою глубину и разнообразие. Совсем недавно она поразила мир своим участием в фильме "Джокер: Сумасшествие на двоих" вместе с Хоакином Фениксом.