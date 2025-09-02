Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання BBC. Про важку втрату повідомив менеджер актора Джеррі Джордан.

Помер Грем Грін: що відомо?

Канадський актор Грем Грін помер у віці 73 років. Його менеджер повідомив прихильникам та медіа, що актора не стало через абсолютно природну та спокійну смерть.

З глибоким сумом повідомляємо про спокійну смерть легендарного канадського актора Грема Гріна, лауреата численних нагород,

– заявив він.

Відомо, що Грін був лауреатом численних нагород, а до своєї акторської кар'єри він пройшов крізь важкий та тернистий шлях до успіху.

Хто такий Грем Грін?

Сьогодні глядач знає Грема Гріна, як зірку таких стрічок:

"Той, що танцює з вовками",

"Міцний горішок 3: Помста",

"Зелена миля",

"Сутінки. Сага: Новий місяць".

Він був відомим канадським актором індіанського походження. Перший його успіх в кіносфері відбувся у 1990 році після ролі шамана Кікінга Берда у фільмі Кевіна Костнера "Той, що танцює з вовками". Ця робота принесла актору номінацію на Оскар за "Найкращу чоловічу роль другого плану".

Також глядач міг бачити Грема Гріна у таких стрічках:

"Громове серце",

"Маверік",

"Вінд Рівер".

Вічна та світла пам'ять легендарному канадському актору.