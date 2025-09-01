Атмосферна кіноісторія, яка занурить вас в справді цікавий сюжет. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про що ця стрічка та хто зіграв головні ролі.

Чому варто подивитись серіал "Моторошні пригоди Сабріни"?

Прем'єра серіалу "Моторошні пригоди Сабріни" відбулася 5 жовтня 2018 року і виходила до 2020-го. Стрічка налічує 4 сезони й на сьогодні є доволі високорейтинговою за версією сайту IMDb. Критики дають високі оцінки, а глядачі в захваті від сюжету та атмосфери. Серіал можна подивитись на стримінговій платформі Netflix.

Історія заснована на однойменному коміксі видавництва "Archie Horror". Головні ролі у серіалі зіграли Кірнан Шипка, Росс Лінч, Люсі Девіс, Ченс Пердомо, Мішель Гомес, Джаз Сенклер та інші.

"Моторошні пригоди Сабріни": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розгортається навколо юної Сабріни Спелман, яка прагне примиритися із двома своїми натурами, двома особистостями, які живуть у ній: напіввідьма та напівсмертна. Для сил темряви вона занадто людина, а для людей – занадто відьма. Всьому світу загрожує щось дуже страшне.

Серіал дуже сподобався глядачам. Усі зазначають, що він дуже моторошний та атмосферний. Два перші сезони особливо вартують уваги глядачів. Тож, якщо ви у пошуку загадкової та естетичної історії з гостроцікавим сюжетом, який зможе вас захопити, то "Моторошні пригоди Сабріни" стануть ідеальним варіантом.

Які ще серіали з осінньою атмосферою подивитись?

До речі, якщо ви уже дивились серіал "Моторошні історії Сабріни", у нас є підбірка інших стрічок з осінньою атмосферою. Серед кінопроєктів, які заслуговують уваги такі серіали:

Усі ці історії вийшли у світ уже багато років тому, однак справжні кіномани залюбки переглядають їх знову і знову. Серед них точно можна знайти свого фаворита.