На вулицях вже відчувається легкий подих осені. Зануритися в цю пору року допоможуть найкращі фільми та серіали, наповнені затишком, магією та меланхолією, пише Кіно 24.

Цікаво Найрейтинговіші у світі: 5 культових фільмів, які кожен має побачити хоч раз у житті

"Розумник Вілл Гантінґ"

Вілл Гантінґ – хлопець з геніальним інтелектом і прекрасною пам'яттю, що працює прибиральником у технологічному інституті. Коли в студентів починаються навчання, Вілл мимохідь розв'язує складне завдання, яке на дошці залишив професор Ламбо. Після неприємностей Віллу починає загрожувати ув'язнення. Та Ламбо пропонує хлопцю угоду: він владнає його труднощі, а Вілл натомість піде навчатися.

"Розумник Вілл Гантінґ": дивіться трейлер онлайн

"Дівчата Гілмор"

Лорелай Гілмор та її 16-річна донька Рорі живуть у маленькому містечку Старз Голлоу, де й відбуваються події. Вони не просто матір і донька, але й найкращі подруги. Лорелай – молода й самостійна жінка, яка вирішила виховувати Рорі сама. Вони часто потрапляють у несподівані ситуації, адже хочуть стати найбільш популярними у рідній провінції.

"Дівчата Гілмор": дивіться трейлер онлайн

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Гаррі та Саллі познайомилися завдяки спільній подрузі. Вони одразу відчули потяг одне до одного, але розуміли, що разом бути не можуть. Вони зустрілися вдруге, вже через 5 років. Але Гаррі планував весілля, а в Саллі був бойфренд. Третя зустріч через 6 років все-таки приводить пару до дружби. Вони обоє розлучилися й шукають нового партнера. Та насправді їм комфортно лиш одне з одним.

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться трейлер онлайн

"Твін Пікс"

Події серіалу розгортаються у невеликому містечку, сповненому загадок та інтриг. Сюди вирушає спеціальний агент ФБР Дейл Купер – все тому, що у Твін Піксі знаходять мертве тіло старшокласниці Лори Палмер. Трагічна звістка вражає всіх місцевих жителів. Адже кожен знав Лору як відмінницю, волонтерку та навіть не знав про темний бік її життя.

"Твін Пікс": дивіться трейлер онлайн