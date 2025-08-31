На улицах уже чувствуется легкое дыхание осени. Погрузиться в это время года помогут лучшие фильмы и сериалы, наполненные уютом, магией и меланхолией, пишет Кино 24.

"Умник Уилл Хантинг"

Уилл Хантинг – парень с гениальным интеллектом и прекрасной памятью, работающий уборщиком в технологическом институте. Когда у студентов начинаются занятия, Уилл мимоходом решает сложную задачу, которую на доске оставил профессор Ламбо. После неприятностей Уиллу начинает угрожать заключение. Но Ламбо предлагает парню сделку: он уладит его трудности, а Уилл взамен пойдет учиться.

"Умник Уилл Хантинг": смотрите трейлер онлайн

"Девушки Гилмор"

Лорелай Гилмор и ее 16-летняя дочь Рори живут в маленьком городке Старз Холлоу, где и происходят события. Они не просто мать и дочь, но и лучшие подруги. Лорелай – молодая и самостоятельная женщина, которая решила воспитывать Рори сама. Они часто попадают в неожиданные ситуации, ведь хотят стать наиболее популярными в родной провинции.

"Девушки Гилмор": смотрите трейлер онлайн

"Когда Гарри встретил Салли"

Гарри и Салли познакомились благодаря общей подруге. Они сразу почувствовали влечение друг к другу, но понимали, что вместе быть не могут. Они встретились во второй раз, уже через 5 лет. Но Гарри планировал свадьбу, а у Салли был бойфренд. Третья встреча через 6 лет все-таки приводит пару к дружбе. Они оба развелись и ищут нового партнера. Но на самом деле им комфортно только друг с другом.

"Когда Гарри встретил Салли": смотрите трейлер онлайн

"Твин Пикс"

События сериала разворачиваются в небольшом городке, полном загадок и интриг. Сюда отправляется специальный агент ФБР Дейл Купер – все потому, что в Твин Пиксе находят мертвое тело старшеклассницы Лоры Палмер. Трагическое известие поражает всех местных жителей. Ведь каждый знал Лору как отличницу, волонтерку и даже не знал о темной стороне ее жизни.

"Твин Пикс": смотрите трейлер онлайн