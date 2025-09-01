На момент смерті йому було 90 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку кінознавця Сергія Трембача.

Помер український художник-постановник анімації Радна Сахалтуєв: що відомо?

Український кінознавець Сергій Тримбач повідомив про трагічну звістку. 31 серпня 2025 року помер український художник-постановник анімації Радна Сахалтуєв. Він був відомий глядачеві, як творець таких анімаційних робіт, як "Пригоди капітана Врунгеля", "Острів скарбів", "Як козаки у хокей грали" та інших.

Кінознавець зазначив, що Радна Сахалтуєв був абсолютно унікальною людиною.

Радна Сахалтуєв точно мав крила. З їхньою допомогою він підносився над світом буденщини та пісноти, ними винагороджував усіх нас яскравим даром бачити нас самих у сміховому позитиві. Скінчилось літо, і скінчився лік днів Радни. Прощавайте, дорогий, малюйте нові світи й надішліть їх нам у якийсь спосіб,

– написав чоловік.