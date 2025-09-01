На момент смерті йому було 90 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку кінознавця Сергія Трембача.
Помер український художник-постановник анімації Радна Сахалтуєв: що відомо?
Український кінознавець Сергій Тримбач повідомив про трагічну звістку. 31 серпня 2025 року помер український художник-постановник анімації Радна Сахалтуєв. Він був відомий глядачеві, як творець таких анімаційних робіт, як "Пригоди капітана Врунгеля", "Острів скарбів", "Як козаки у хокей грали" та інших.
Кінознавець зазначив, що Радна Сахалтуєв був абсолютно унікальною людиною.
Радна Сахалтуєв точно мав крила. З їхньою допомогою він підносився над світом буденщини та пісноти, ними винагороджував усіх нас яскравим даром бачити нас самих у сміховому позитиві. Скінчилось літо, і скінчився лік днів Радни. Прощавайте, дорогий, малюйте нові світи й надішліть їх нам у якийсь спосіб,
– написав чоловік.
Водночас Сергій Трембач не назвав причини смерті українського художника-постановника анімації. Утім, відомо, що на момент смерті чоловіку було 90 років.
Над якими ще стрічками працював Радна Сахалтуєв?
У доробку художника є чимало й інших стрічок. Ось над чим працював Радна Сахалтуєв протягом свого життя:
- "Веселий художник"
- "Таємниці чорного короля"
- "Містерія-Буф",
- "Короткі історії",
- "Навколо світу мимоволі",
- "Пригоди капітана Врунгеля",
- "Лікар Айболить"
- "Чарівник Ох" та чимало інших.
Упродовж життя він став одним із провідних митців українського сатирично-гумористичного журналу "Перець", а згодом долучився й до ілюстрування дитячого видання "Пізнайко". Художник працював над ілюстрацією десяток книжок для дитячої та дорослої аудиторії для видавництв "Веселка", "Молодь" і "Ранок".