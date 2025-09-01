На момент смерти ему было 90 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу киноведа Сергея Трембача.

Умер украинский художник-постановщик анимации Радна Сахалтуев: что известно?

Украинский киновед Сергей Трымбач сообщил о трагическом известии. 31 августа 2025 года умер украинский художник-постановщик анимации Радна Сахалтуев. Он был известен зрителю, как создатель таких анимационных работ, как "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ", "Как казаки в хоккей играли" и других.

Киновед отметил, что Радна Сахалтуев был абсолютно уникальным человеком.

Радна Сахалтуев точно имел крылья. С их помощью он возвышался над миром обыденности и песнопения, ними вознаграждал всех нас ярким даром видеть нас самих в смеховом позитиве. Закончилось лето, и закончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом,

– написал мужчина.