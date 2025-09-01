На момент смерти ему было 90 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу киноведа Сергея Трембача.

Рекомендуем Для осеннего настроения: жуткий сериал на Netflix, который украсит атмосферный вечер

Умер украинский художник-постановщик анимации Радна Сахалтуев: что известно?

Украинский киновед Сергей Трымбач сообщил о трагическом известии. 31 августа 2025 года умер украинский художник-постановщик анимации Радна Сахалтуев. Он был известен зрителю, как создатель таких анимационных работ, как "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ", "Как казаки в хоккей играли" и других.

Киновед отметил, что Радна Сахалтуев был абсолютно уникальным человеком.

Радна Сахалтуев точно имел крылья. С их помощью он возвышался над миром обыденности и песнопения, ними вознаграждал всех нас ярким даром видеть нас самих в смеховом позитиве. Закончилось лето, и закончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом,
– написал мужчина.

В то же время Сергей Трембач не назвал причины смерти украинского художника-постановщика анимации. Впрочем, известно, что на момент смерти мужчине было 90 лет.

Над какими еще лентами работал Радна Сахалтуев?

В активе художника есть немало и других лент. Вот над чем работал Радна Сахалтуев в течение своей жизни:

  • "Веселый художник"
  • "Тайны черного короля"
  • "Мистерия-Буф",
  • "Короткие истории",
  • "Вокруг света поневоле",
  • "Приключения капитана Врунгеля",
  • "Доктор Айболит"
  • "Волшебник Ох" и многие другие.

В течение жизни он стал одним из ведущих художников украинского сатирически-юмористического журнала "Перец", а впоследствии присоединился и к иллюстрированию детского издания "Познайка". Художник работал над иллюстрацией десяток книг для детской и взрослой аудитории для издательств "Радуга", "Молодежь" и "Ранок".