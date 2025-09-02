Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание BBC. О тяжелой утрате сообщил менеджер актера Джерри Джордан.
Умер Грэм Грин: что известно?
Канадский актер Грэм Грин умер в возрасте 73 лет. Его менеджер сообщил поклонникам и медиа, что актера не стало из-за абсолютно естественной и спокойной смерти.
С глубокой скорбью сообщаем о спокойной смерти легендарного канадского актера Грэма Грина, лауреата многочисленных наград,
– заявил он.
Известно, что Грин был лауреатом многочисленных наград, а к своей актерской карьере он прошел сквозь тяжелый и тернистый путь к успеху.
Кто такой Грэм Грин?
Сегодня зритель знает Грэма Грина, как звезду таких лент:
- "Тот, что танцует с волками",
- "Крепкий орешек 3: Месть",
- "Зеленая миля",
- "Сумерки. Сага: Новолуние".
Он был известным канадским актером индейского происхождения. Первый его успех в киносфере состоялся в 1990 году после роли шамана Кикинга Берда в фильме Кевина Костнера "Тот, что танцует с волками". Эта работа принесла актеру номинацию на Оскар за "Лучшую мужскую роль второго плана".
Также зритель мог видеть Грэма Грина в таких лентах:
- "Громовое сердце",
- "Маверик",
- "Зеленая миля",
- "Винд Ривер".
Вечная и светлая память легендарному канадскому актеру.