Ранее мы рассказывали, что Леди Гага сыграет в финальных эпизодах и показали, как она будет выглядеть. Теперь в материале Кино 24 расскажем подробности долгожданного продолжения.

Вышла вторая часть 2 сезона "Венздей": что известно о продолжении?

Напомним, что первая часть второго сезона вышла в свет 6 августа 2025 года и изрядно заинтриговала зрителей. Вторая часть второго сезона вышла в свет 3 сентября 2025 года. Это финальные четыре серии сезона, которые завершат историю с сюжетными поворотами и подготовят зрителя к еще большему шоку, который подарит им потенциальный третий сезон.

Известно, что в свежих эпизодах сыграет известная американская певица и актриса Леди Гага. Она сыграет роль учительницы Розалин Родвуд, которая будет взаимодействовать с Венздей.

Что нужно знать о 2 сезоне "Венздей"?

По сюжету второго сезона Венздей возвращается в школу Невермор. Теперь у нее еще больше проблем: ее младший брат Пагсли приезжает в школу и сталкивается с трудностями из-за своих новых способностей. Родители Венздей все чаще появляются на кампусе, что приводит к конфликтам с дочерью.

Также в новых эпизодах зрители познакомятся с новым директором школы и группой поклонников, которые одержимы Венздей и ее действиями. Однако девушке совсем это не нравится.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер сериала

Дженна Ортега, которая сыграла главную роль в сериале, а во втором сезоне стала еще и сопродюсером, неоднократно отмечала, что второй сезон будет иметь больше моментов ужаса и жутких сцен, чем это было в первом сезоне. Поэтому, если вы фанат самых популярных сериалов в стиле триллеров, то вы уже можете окунуться в просмотр второго сезона легендарного "Венздей" на Netflix.