Продолжение одной из самых ожидаемых историй любви – сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли" уже совсем скоро. Сегодня создатели презентовали первый официальный трейлер, который приоткрывает занавес над новым сезоном и погружает в мир борьбы, потерь и чувств.

Второй сезон выходит далеко за пределы романтической истории. В материале Кино 24 покажем видео и расскажем подробности самых новых эпизодов.

Вышел трейлер "Кофе с кардамоном": что известно о продолжении?

Это рассказ о силе, свободе, семье и земле, за которую стоит бороться. Анна предстает не той наивной девушкой, которой ее помнят зрители. Теперь она – женщина, которая знает цену потерь и понимает, как дорого стоит собственный дом. В центре сюжета – не только любовь, но и честь, долг и сложный выбор, который определит ее будущее.

Создатели отмечают, что второй сезон стал более динамичным и многослойным. Здесь больше эмоционального напряжения, внутренних и внешних конфликтов, но одновременно появляется юмор, легкие диалоги и забавные ситуации. Сериал движется в сторону жанра "драмеди" – сочетание серьезных событий и комедийных моментов.

Важным элементом второго сезона является его отклик на современные события. Во время работы над проектом Украина уже жила в состоянии войны, и поэтому тема борьбы за землю, дом и свободу стала еще более острой. Эти переживания воплощает главная героиня: через личные потери она проходит путь, который понятен и узнаваем для каждого украинца.

Анна в этом сезоне раскрывается с неожиданной стороны. Она становится более противоречивой: одновременно нежная и решительная, способна не только на глубокие чувства, но и на смелые поступки. Мне было интересно исследовать, как любовь и испытания меняют ее характер и открывают новые грани этой героини. Второй сезон для меня – это вызов и одновременно большая ответственность. Я надеюсь: все, что вы увидите вскоре, превзойдет ожидания и подарит каждому не только сильные эмоции, но и чувство гордости за украинское кино,

– рассказывает Елена Лавренюк.

"Кофе с кардамоном. Сила земли": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

Особое настроение истории создает оригинальный саундтрек от певицы KRUTЬ (Марины Круть), где классическое звучание сочетается с современными мотивами.

Ключевой локацией нового сезона стал мукачевский дворец Шенборнов – сердце истории и дом Анны, за который она будет бороться на протяжении истории. Съемки также проходили в Dobroparku, Политехническом и Бактериологическом институтах в Киеве. Многие интерьеры команда создавала с нуля, но именно Мукачево придало сериалу особой аутентичности и масштаба.

В центре нового сезона – непростой выбор Анны между двумя мужчинами: Стефаном Терлецким и Павелом Крушевским. Это не просто романтический треугольник, а дилемма между чувствами и долгом. Оба героя – сильные личности. Анна должна решить, выбрать сердцем или умом, одновременно отстаивая свой дом, детей и собственное достоинство.

В новом сезоне мы увидим украинцев красивыми, успешными, талантливыми и сильными. Это люди, которые борются за свою землю, которые знают ее цену и осознают, что только они являются хозяевами на ней. Этот сезон будет не просто продолжением, а новой историей с новыми героями. Мой персонаж для меня является прототипом украинца – упрямого в хорошем смысле, с четкими убеждениями и собственным кодексом чести. Он любит свой народ, свою землю, умеет зарабатывать деньги и достигает успеха не только для себя, но и для общества, для страны,

– говорит Алексей Гнаткоский.



Фильм "Кофе с кардамоном. Сила земли" / Фото пресс-служба

Гнатковский отметил, что зрители могут ожидать много страсти, любви, юмора, живописных пейзажей, верховой езды и неожиданных сюжетных поворотов. По его словам, его герой имеет ироничное и саркастическое чувство юмора, поэтому легкости в сериале также будет достаточно. Актер подчеркнул, что ему очень нравится операторская работа, музыкальное сопровождение и костюмы, а в трейлере он видит настоящее качество и достоинство. Гнатковский выразил надежду, что украинцы, смотря этот сериал, будут чувствовать собственную силу и понимать, что они достойны быть среди равных.

Как рассказывает Александр Кобзарь, исполнитель главной роли, Павела Крушевского, новый сезон сериала – это новый период в жизни украинского кинематографа.

Я считаю, что "Кофе с кардамоном. Сила земли" – лучший сериал, который был создан в Украине за последние годы. Это очень хорошая история с драматическими перипетиями и интригами, за которой будет интересно следить зрителю,

– говорит актер.

Кобзарь подчеркнул, что съемочная площадка дарила ему настоящее удовольствие благодаря замечательным партнерам, актерскому составу и невероятной атмосфере. Самым главным, по его мнению, является то, что создатели поставили на первое место качество, что видно и в визуальном ряде, и в актерских работах. Кобзарь отметил, что для Украины это продукт нового уровня, и он счастлив, что такой сериал появился.

Среди актеров во втором сезоне зрители снова увидят Тараса Цымбалюка, который продолжает историю брата Анны. К сериалу также присоединилась легендарная Ада Роговцева, чье присутствие всегда придает ленте величия и глубины. Среди новых лиц стоит отметить Надежду Хильскую, которая впервые появится в этой истории в яркой роли. И, как обещали создатели сериала, в сезоне будет несколько новых имен украинского кинематографа: Иван Довженко, Полина Арно и Зоя Лавренюк.

Второй сезон обещает зрителям страсть, измену, внутреннюю борьбу, масштабные события и любовь, но уже на другом, более взрослом уровне.

Чем отличается 1 и 2 сезон "Кофе с кардамоном"