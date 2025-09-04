Продовження однієї з найочікуваніших історій кохання – серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі" – вже зовсім скоро. Сьогодні творці презентували перший офіційний трейлер, який відкриває завісу над новим сезоном та занурює у світ боротьби, втрат і почуттів.

Другий сезон виходить далеко за межі романтичної історії. У матеріалі Кіно 24 покажемо відео та розповімо подробиці найновіших епізодів.

Вийшов трейлер "Кави з кардамоном": що відомо про продовження?

Це розповідь про силу, свободу, родину та землю, за яку варто боротися. Анна постає не тією наївною дівчиною, якою її пам'ятають глядачі. Тепер вона – жінка, яка знає ціну втрат і розуміє, як дорого коштує власний дім. У центрі сюжету – не лише кохання, а й честь, обов'язок та складний вибір, який визначить її майбутнє.

Творці відзначають, що другий сезон став більш динамічним і багатошаровим. Тут більше емоційного напруження, внутрішніх і зовнішніх конфліктів, але водночас з'являється гумор, легкі діалоги та кумедні ситуації. Серіал рухається у бік жанру "драмеді" – поєднання серйозних подій і комедійних моментів.

Важливим елементом другого сезону є його відгук на сучасні події. Під час роботи над проєктом Україна вже жила у стані війни, і тому тема боротьби за землю, дім і свободу стала ще гострішою. Ці переживання втілює головна героїня: через особисті втрати вона проходить шлях, який є зрозумілим і впізнаваним для кожного українця.

Анна у цьому сезоні розкривається з несподіваного боку. Вона стає більш суперечливою: водночас ніжна і рішуча, здатна не лише на глибокі почуття, а й на сміливі вчинки. Мені було цікаво досліджувати, як любов і випробування змінюють її характер і відкривають нові грані цієї героїні. Другий сезон для мене – це виклик і водночас велика відповідальність. Я сподіваюся: все, що ви побачите незабаром, перевершить очікування й подарує кожному не лише сильні емоції, а й відчуття гордості за українське кіно,

– розповідає Олена Лавренюк.

"Кава з кардамоном. Сила землі": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Особливий настрій історії створює оригінальний саундтрек від співачки KRUTЬ (Марини Круть), де класичне звучання поєднується із сучасними мотивами.

Ключовою локацією нового сезону став мукачівський палац Шенборнів – серце історії та дім Анни, за який вона боротиметься впродовж історії. Зйомки також відбувалися у Dobroparku, Політехнічному та Бактеріологічному інститутах у Києві. Багато інтер'єрів команда створювала з нуля, але саме Мукачево додало серіалу особливої автентичності та масштабу.

У центрі нового сезону – непростий вибір Анни між двома чоловіками: Стефаном Терлецьким та Павелом Крушевським. Це не просто романтичний трикутник, а дилема між почуттями та обов'язком. Обидва герої – сильні особистості. Анна мусить вирішити, обрати серцем чи розумом, водночас відстоюючи свій дім, дітей і власну гідність.

У новому сезоні ми побачимо українців красивими, успішними, талановитими й сильними. Це люди, які борються за свою землю, які знають її ціну й усвідомлюють, що лише вони є господарями на ній. Цей сезон буде не просто продовженням, а новою історією з новими героями. Мій персонаж для мене є прототипом українця – впертого в хорошому сенсі, з чіткими переконаннями та власним кодексом честі. Він любить свій народ, свою землю, вміє заробляти гроші й досягає успіху не лише для себе, а й для громади, для країни,

– каже Олексій Гнаткоський.



Фільм "Кава з кардамоном. Сила землі" / Фото пресслужба

Гнатковський зазначив, що глядачі можуть очікувати багато пристрасті, кохання, гумору, мальовничих пейзажів, верхової їзди та несподіваних сюжетних поворотів. За його словами, його герой має іронічне й саркастичне почуття гумору, тож легкості у серіалі також буде достатньо. Актор підкреслив, що йому дуже подобається операторська робота, музичний супровід і костюми, а в трейлері він бачить справжню якість і гідність. Гнатковський висловив сподівання, що українці, дивлячись цей серіал, відчуватимуть власну силу й розумітимуть, що вони гідні бути серед рівних.

Як розповідає Олександр Кобзар, виконавець головної ролі, Павела Крушевського, новий сезон серіалу – це новий період у житті українського кінематографа.

Я вважаю, що "Кава з кардамоном. Сила землі" – найкращий серіал, який було створено в Україні за останні роки. Це дуже гарна історія з драматичними перипетіями та інтригами, за якою буде цікаво стежити глядачеві,

– каже актор.

Кобзар підкреслив, що знімальний майданчик дарував йому справжнє задоволення завдяки чудовим партнерам, акторському складу й неймовірній атмосфері. Найголовнішим, на його думку, є те, що творці поставили на перше місце якість, що видно та у візуальному ряді, і в акторських роботах. Кобзар зазначив, що для України це продукт нового рівня, і він щасливий, що такий серіал з'явився.

Серед акторів у другому сезоні глядачі знову побачать Тараса Цимбалюка, який продовжує історію брата Анни. До серіалу також долучилася легендарна Ада Роговцева, чия присутність завжди надає стрічці величі та глибини. Серед нових облич варто відзначити Надію Хільську, яка вперше з'явиться в цій історії у яскравій ролі. І, як обіцяли творці серіалу, в сезоні буде кілька нових імен українського кінематографа: Іван Довженко, Поліна Арно та Зоя Лавренюк.

Другий сезон обіцяє глядачам пристрасть, зраду, внутрішню боротьбу, масштабні події та любов, але вже на іншому, більш дорослому рівні.

