Акторка відверто розповіла про конфлікт з авторкою літературного твору "Мелодія кави в тональності кардамону" Наталією Гурницькою. А також розказала, як змінилася її героїня у другому сезоні серіалу, з ким працює Олена на знімальному майданчику та чи встигає поєднувати свою кар'єру з сімейним життям. Більше про це читайте далі в рамках проєкту "Інтерв'ю 24".

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Домовитися з пані Наталією не вдалося, – Олена Лавренюк про скандал із продовженням серіалу "Кава з кардамоном"

Тривають знімання другого сезону одного з найпопулярніших українських серіалів "Кава з кардамоном". Відомо, що телеканал розпочав роботу над продовженням без попередження авторки оригінальної книги Наталії Гурницької, оскільки другий сезон не базується на її літературному творі. Це викликало певний конфлікт між творцями серіалу та письменницею.Чи вдалося врегулювати це питання?

У творців серіалу "Кава з кардамоном" та особисто в мене завжди було й досі є бажання співпрацювати з Наталією Гурницькою. Команда запропонувала багато варіантів співпраці та повідомила всі деталі сценарію і зйомок. Та, на превеликий жаль, домовитися з пані Наталією не вдалося.

Тому "Кава з кардамоном. Сила землі" справді не є екранізацією наступної книги Наталії Гурницької – це оригінальне бачення творчої команди серіалу можливого розвитку подій, відображених у першій частині "Кави з кардамоном", і подій з другої книги немає у нашому сценарії.

Розкажіть, чим відрізняється ваш досвід зі зйомками, порівняно з 1 сезоном. Які особисті та внутрішні зміни переживає ваша героїня?

Моя героїня Анна справді відрізняється від героїні першого сезону. Спочатку вона була тендітною, закоханою дівчиною, але вже в другому сезоні Анна стала зрілою жінкою, яка стикнулася з новими викликами, і їй потрібно пройти внутрішню трансформацію, аби боротися не лише за власне життя, а й за своїх дітей та свою землю.



Олена Лавренюк на зйомках 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото Пресслужба

У той час жінку не сприймали як сильну особистість, і це теж буде висвітлюватися в нашому серіалі. Наразі Анна – вольова жінка, яка не чекає від когось допомоги, а мусить брати все до своїх рук і самій нести відповідальність.

Там будуть пікантні сцени, – Олена Лавренюк про роботу з секс-символом українського кіно Олексієм Гнатковським

Судячи з "залаштунків", ви працюєте з харизматичним Олексієм Гнатковським, актором, якому у 2023 році надали титул найсексуальнішого. Як вам така співпраця?

Я можу точно підтвердити, що Олексій Гнатковський – один із найхаризматичніших українських акторів. Він постійно імпровізує на знімальному майданчику, і мені дуже комфортно з ним співпрацювати. А щодо найсексуальнішого – погоджуюся (сміється – Кіно 24). А глядачки оцінять, чи це точно так після перегляду серіалу, адже там будуть пікантні сцени.



Олена Лавренюк та Олексій Гнатковський / Фото Пресслужба

Вам добре вдається поєднувати кар'єру в кіно, театрі та сімейне життя. Розкажіть, як у тендітної жінки виходить встигати виконувати стільки функцій?

На мою думку, мені не дуже добре вдається поєднувати кар'єру та сімейне життя (сміється – Кіно 24). Коли працюю над проєктом, то часу на сім'ю та дітей не вистачає, і поєднувати все повноцінно, на жаль, не виходить. Проте зазвичай по завершенню будь-якого проєкту я беру якийсь час на те, щоб побути мамою та дружиною й надолужити втрачене.

Повномасштабне вторгнення змінило всіх, – Олена Лавренюк про те, як війна змінила її життя

Велика війна докорінно змінила кожного українця. Як вона повпливала на вас та вашу сім’ю?

Так, звісно, повномасштабне вторгнення змінило всіх. Мабуть, немає українця, на якого б це не вплинуло. Ми живемо на дві країни: діти навчаються в Лондоні, проте вони приїжджають на канікули, під час яких знаходяться в Україні. А я постійно їжджу туди й назад, намагаюся все поєднувати.

Це досить складно, адже діти страждають від того, що вони не в Україні на постійній основі. Тому їхня єдина мрія – щойно вони закінчать навчання, повернутися додому, і я думаю, що так і буде. Ми вчимося, аби після нашої перемоги відбудовувати сильну та незалежну країну.



Олена Лавренюк / Фото Пресслужба

Ми з дітьми постійно про це говоримо, – головна акторка "Кави з кардамоном" про відмову від російського контенту

Сьогодні, попри жахливі руйнування, які спричиняє російська агресія, в Україні досі є молоді люди, для яких не має значення, якою мовою спілкуватися та який контент споживати. Чи доводилося вам пояснювати своїм донькам, чому важливо відмовлятися від російського контенту?

Так, ми з дітьми постійно про це говоримо, і я пояснюю, на що впливає російськомовний контент. І якщо спочатку вони цього не розуміли, то зараз навіть своїм друзям, які вмикають російськомовну музику, пояснюють, чому не можна її слухати.

Коли приїжджають в Україну, самі розуміють та інтуїтивно відчувають, що культура впливає на все. І навіть маленькими кроками, відмовою від таких, здавалося б, дріб'язкових речей, ми наближаємо перемогу і впливаємо на наше майбутнє. Проводимо багато часу в розмовах, і мене тішить те, що вони органічно, самі прийшли до відмови від такого контенту.



Олена Лавренюк з рідними / Фото з інстаграму акторки

До речі, питання з російською мовою у нас не виникало, бо ми україномовна сім'я. Звісно, я чула інколи, що вони з друзями переходили на російську, але це потребувало часу. Вони самі, усвідомлено, а не для "галочки", мали зрозуміти, чому потрібно спілкуватися українською і користуватися лише українським контентом.

Порадьте 3 українські фільми, які має побачити кожен.

Я б сказала, що українці мають нарешті полюбити українське кіно, хоч яке б воно було. Бо в реаліях війни це теж важливий культурний фронт, і його треба підтримувати. З останнього, що я подивилась і вважаю, що має побачити кожен, це – "Будинок "Слово"". Нам потрібно постійно нагадувати, з яким сусідом ми маємо справу. А ще, я вважаю, в нас має бути більше жанрового кіно з історичними постатями. Прикладом є фільм "Довбуш", який я, до речі, теж усім рекомендую переглянути.