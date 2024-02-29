Актора, який грає у фільмі "Довбуш", визнали найсексуальнішим митцем України. Пригадайте у матеріалі, хто здобув перемогу у цій номінації минулого року та як прокоментували вибір нового секс-символа України.

Дивіться також Абсолютні рекордсмени: 3 легендарні фільми, які отримали найбільше статуеток Оскара

Олексій Гнатковський – новий секс-символ України

Організатори премії "Золотий ліфон" пояснили перемогу Гнатковського. Вони відзначили харизму і внутрішню силу Олексія, яка магнетичним способом впливає на його прихильників і усіх людей, які відвідують вистави з його участю.

Від нього віє силою, сталлю і хочеться слухати та дивитися в очі. Очі – окремий світ, безмежні до шаленства. Голос – оксамитовий, великий талант імпровізації, винахідливість, гострий розум. І почуття гумору – бо без цього секс-символом не станеш,

– зазначили організатори.

Вони також жартівливо додали, що роль Івана Довбуша вигадали тільки для того, "щоби ми дізналися, який фантастичний цей Олексій Гнатковський".

Хто такий Олексій Гнатковський

38-річний актор і режисер Олексій Гнатковський народився в Івано-Франківську. У 2014 році йому надали звання заслуженого артиста України. Зараз він працює в Івано-Франківському академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Гнатковський став відомим широкому загалу після виходу фільму Олеся Саніна "Довбуш", в якому він виконав роль Івана, брата легендарного опришка Олекси Довбуша.

Зйомки фільму розпочалися ще у 2017 році, і він вийшов на екрани влітку 2023 року.