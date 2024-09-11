Серед почесних гостей заходу буде присутній і відомий голлівудський актор, лауреат премії Оскар, а також посол доброї волі ООН Майкл Дуглас. Представники Управління туризму та промоцій КМДА вже зустріли актора в Києві.

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Голлівудський актор Майкл Дуглас прибув до Києва

Актор Майкл Дуглас, прибувши до Києва, уже встиг ознайомитися з деякими з найбільш визначних культурних та історичних місць столиці.

Він відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, який є однією з головних святинь міста, а також Михайлівську площу. Після цього Дуглас прогулявся парком "Володимирська гірка", де зміг насолодитися мальовничими краєвидами Дніпра, які відкриваються з висоти. Завершив він свій огляд величною Андріївською церквою.

Гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві. Були раді стати частиною відвідин друга України,

– йдеться у повідомленні.

У цей важливий день до Києва також прибули високопосадовці з країн Європи: президент Литви, прем'єрка Латвії та президент Сенату Чехії.