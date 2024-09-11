Якщо ви вже переглянули всі нові серії цього серіалу і шукаєте щось новеньке, саме час ознайомитися з оновленим списком найпопулярніших шоу на Netflix. У новому рейтингу ви знайдете свіжі та захопливі пропозиції, які варто додати до свого списку.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Чудова пара"

Амелія Сакс готується до весільної церемонії з однією з найзаможніших родин Нантакету. Її майбутня свекруха, відома письменниця Ґрір Ґаррісон Вінбері, не шкодує коштів на організацію весілля, яке обіцяє стати найзначнішою подією сезону. Однак, святкові приготування перериваються, коли на пляжі знаходять тіло.

Коли починають з'являтися нові таємниці, розслідування розгортається на повну силу, перетворюючи події на сюжет, що немов зійшов зі сторінок одного з романів Ґрір. Несподівано всі присутні на святі стають підозрюваними, і кожен з них має власні мотиви й таємниці.

"Чудова пара": дивіться онлайн трейлер серіалу

"КАОС"

На горі Олімп розгортається небачений розбрат: всесильний Зевс охоплений параноєю, і його звичайний спокійний контроль над богами й світом виявляється під загрозою. Між божествами точиться боротьба, що загрожує хаосом у всесвіті.

У цей критичний момент на сцену виходять троє смертних, яких доля обрала для надзвичайної місії. Їм судилося зіткнутися з божественними силами та змінити хід історії людства.

"КАОС": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дихай"

Лікарня Хоакіна Соролли опиняється у складній ситуації, стикаючись з численними викликами, які загрожують її існуванню. Медичний колектив перебуває на межі розпаду через внутрішні конфлікти та професійний стрес. Загроза загального страйку додає напруги до вже складної ситуації, створюючи додаткові труднощі в наданні медичної допомоги пацієнтам.

Умови роботи в лікарні надзвичайно важкі, а життя її працівників опинилося на великому роздоріжжі. Лікарі, які щодня обіцяють дотримуватися принципів присяги Гіппократа, виявляються під великим тиском. Здається, що їхні ідеали й зобов'язання знаходяться під загрозою, коли реальність починає перевіряти їх на витривалість і моральність. Чи зможуть ці медичні працівники витримати випробування та залишитися вірними своїм обіцянкам, коли їхні сили й ресурси досягнуть критичної межі?

"Дихай": дивіться онлайн трейлер серіалу

Це ваш шанс обрати свого фаворита серед найпопулярніших серіалів, які українці дивляться онлайн. У цьому списку ви також знайдете такі захопливі шоу:

"Емілі в Парижі" 4 сезон

"Кошмарні колишні" 1 сезон

"Посібник з убивства для хороших дівчат" 1 сезон

"Емілі в Парижі" 3 сезон

"Академія "Амбрелла"" 4 сезон

"Джентльмени" 1 сезон

"Емілі в Парижі" 2 сезон

Обирайте та насолоджуйтесь переглядом!