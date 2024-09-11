Ці легендарні зірки були улюбленцями багатьох, і їхній відхід викликав великий резонанс. У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся про знаменитих акторів, які нас покинули, і про те, як їхня смерть об'єднала людей у спільній скорботі.

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Легендарні актори, які померли

Меттью Перрі

Новина про смерть Меттью Перрі, зірки серіалу "Друзі", сколихнула всю кіноспільноту і його прихильників по всьому світу, викликавши глибоку скорботу. Відома особистість померла у жовтні у Лос-Анджелесі у власному будинку. Йому було 54 роки.



Меттью Перрі у серіалі "Друзі" / Кадр із серіалу

Спочатку повідомлялося, що трагедія сталася у джакузі, але результати розтину показали, що утоплення було вторинною причиною смерті. Департамент судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес оголосив, що справжньою причиною смерті став гострий вплив кетаміну. Наразі тривають судові розслідування для з'ясування всіх обставин і встановлення відповідальності за цей випадок.

Майкл Гембон

Майкл Джон Гембон, один з найбільш шанованих британських акторів, помер 28 вересня 2023 року у віці 82 років. Він був нагороджений званням Командора Ордену Британської імперії у 1998 році за свої видатні досягнення в мистецтві.

Актор пішов з життя у лікарні після нападу пневмонії. Увесь світ знає його переважно за роллю професора Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера, де він втілив мудрого і харизматичного наставника. Звістка про його смерть стала великим ударом, особливо для фанатів всесвіту Гаррі Поттера, які втратили одного з найбільш улюблених ікон кіно.



Майкл Гембон у "Гаррі Поттері" / Кадр із фільму

Шеннен Догерті

14 липня світ дізнався про смерть Шеннен Догерті. Акторка довгий час боролася з раком молочної залози, і, попри всі надії на краще, вона не змогла подолати хворобу. Шеннен була відвертою щодо своїх думок про смерть, ділячись своїми переживаннями та страхами, зокрема, вона найбільше переймалася за свою маму.



Шеннен Догерті у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Кадр із серіалу

Хоча Шеннен Догерті була відома як досить скандальна особистість, її смерть стала великим ударом для світу кінематографії й засмутила багатьох фанатів. Її відхід викликав широкий резонанс, оскільки акторка залишила значний слід у серіальному та кінематографічному світі, зокрема завдяки своїм ролям у "Беверлі-Гіллз, 90210" та інших проєктах.